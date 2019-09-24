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Ahmet Ümit ‘Yazar Söyleşileri’nin konuğu oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2019 12:22 | Son Güncelleme

POLİSİYE romanlarıyla tanınan yazar Ahmet Ümit, merakla beklenen son romanı ‘Aşkımız Eski Bir Roman’ ile Yekta Kopan moderatörlüğünde gerçekleştirilen Hepsiburada Yazar Söyleşilerinin konuğu oldu.

Ahmet Ümit ‘Yazar Söyleşileri’nin konuğu oldu

İSTANBUL, (DHA) - POLİSİYE romanlarıyla tanınan yazar Ahmet Ümit, merakla beklenen son romanı ‘Aşkımız Eski Bir Roman’ ile Yekta Kopan moderatörlüğünde gerçekleştirilen Hepsiburada Yazar Söyleşilerinin konuğu oldu.

Sevilen polisiye romanları yazarı Ahmet Ümit, Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan son kitabı Aşkımız Eski Bir Roman ile ‘Hepsiburada Yazar Söyleşileri’nde Yekta Kopan’ın konuğu oldu. Aşkımız Eski Bir Roman, Ümit’in 1998 yılında yarattığı Başkomiser Nevzat karakterine ait 3 yeni romandan oluşuyor. Ahmet Ümit’in 21 yıl önce Yeniyüzyıl Gazetesi’nde hafta sonunda yayınlanacak bir polisiye hikaye için yarattığı Başkomiser Nevzat karakteri sevilince, romanları, çizgi romanı, televizyon dizisi, radyo tiyatrosu ve sinema filmi de yapıldı. Söyleşi sonunda Ümit, sevenlerine Balat’ta Başkomiser Nevzat Evi açmanın da planları arasında olduğu müjdesini verdi. İlki İstanbul Beyoğlu’nda bulunan Yapı Kredi Yayınları Kitabevi’nde düzenlenen imza günlerinin tüm Türkiye genelinde düzenleneceği bilgisini de paylaştı.

“KÜLTÜR MOZAİĞİMİZE VE TARİHİMİZE SAHİP ÇIKALIM”

Başkomiser Nevzat karakteri, en renkli semtlerden olan Beyoğlu’ndan çıkınca, söyleşide İstanbul ve Türkiye’nin kültür mozaiği hakkında da konuşuldu. Gerek Kopan gerekse Ümit farklı din ve kültürden birçok insanın buluştuğu Beyoğlu’ndan yola çıkarak, Türkiye’nin kültür mozaiğine sahip çıkmak üzerine de keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Ümit, tarihe ve tarihi değerlere sahip çıkmanın önemini vurguladı.

Ünlü yazar, üstünde uzun süredir çalıştığı 3 polisiye hikayeye yer verdiği Aşkımız Eski Bir Roman kitabının ardından, sırada Bergama tarihiyle ilgili bir roman üzerinde çalıştığı müjdesini de okurlarıyla paylaştı.

Ahmet Ümit ‘Yazar Söyleşileri’nin konuğu oldu

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