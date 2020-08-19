Ahşap masa ve mobilya temizliğiyle ilgili önemli detaylar! Mobilyaların mahvolmaması için...

Ahşap mobilyaların temizliğine öncelikle üzerlerinde biriken tozları alarak başlamalısınız. Tozlar ahşap mobilyaların ömrünün azalmasına neden olduğu için rutin bir şekilde bu işlemi gerçekleştirmelisiniz. Tozları bir fırça, kuru bez ya da kağıt havlu ile alabilirsiniz. Toz alma ve temizleme amacıyla kullanılan bezlerin dokusuz olması ahşaba verilecek zararı en aza indirir. Ahşap yüzeylerde çamaşır suyu, deterjan ya da alkol içerikli temizleyiciler kullanmak yüzeydeki cilaya zarar verip temizlemek isterken daha büyük hasarlara neden olabilir. Temizlik te ahşap yüzeyler için özel olarak üretilen ürünlerden de satın alabilir, onları kullanabilirsiniz. Bu ürünler durulama gerektirmeden mobilyalarınızın temizlenmesini, oluşan küçük çiziklerin yok olmasını ve mobilyanızın korunmasını sağlayacaktır.

Severek satın aldığınız mobilyaların uzun ömürlü olması doğal olarak en büyük isteğiniz. Farklı malzemelerden yapılmış olan mobilyaların kendine has bakım ve temizlenme stilleri olabiliyor. Ahşap mobilya lar doğru bakım ile senelerce sizinle birlikte olacaktır. Bakınız: antika mobilyalar. Dayanıklı yapılarıyla yüzyılları devirebilecek mobilyalara gelin nasıl doğru bakım yapabileceğimizi birlikte inceleyelim.

Ahşap temizliğinde su ve sirke ya da limon ve su gibi doğal karışımlar kullanmak isteyebilirsiniz. Ancak bazı ağaçlar yapıları gereği her karışımı ve kimyasalı kaldıramayabilir. Bu nedenle temizlemek için kullanabileceğiniz malzemeler ile alakalı en sağlıklı bilgiyi satın aldığınız kurumdan öğrenebilirsiniz. Ya da mobilyanızın görünmeyen bir kısmında küçük bir yerde deneme yapabilirsiniz. Herhangi bir reaksiyon görmediğiniz takdirde mobilyanızın tümüne uygulayabilirsiniz.

Su bazlı doğal bir temizleyici ya da nemli bir bez ile mobilyanızı kirden arındırabilirsiniz. Lekelerin çıkartılması için yumuşak bir sünger ve sabun kullanılabilir.

Eğer ahşap mobilyanızın üzerinde su lekesi bulunuyorsa bunu bir diş macunu yardımıyla, mürekkep lekesini ise karbonat ve su ile oluşturduğunuz macun ile temizleyebilirsiniz.

AHŞAP MOBİLYA BAKIMI

Temizliği yaptıktan sonra ilk günkü gibi görünmesi için yine doğal bir malzemeden yardım alabilirsiniz. Zeytinyağı, ayçiçek yağı gibi yağlar ahşap mobilyanızın parlamasına yardımcı olacaktır. Kağıt havluya döktüğünüz bir miktar yağı mobilyanızın yüzeyine yılda 1-2 kez sürerek ağacı nemlendirebilir ve besleyebilirsiniz.