Ahşap üzerindeki çiziklere bu yöntemlerle veda edin! Ceviz, kahve...

Ahşap yüzeylerde meydana gelen çizilmeler belli bir zaman sonra görüntü açısından rahatsız edici olmaya başlıyor ve can sıkıcı bir hal alıyor. Fakat bunun da ev ortamında çözülebilecek pratik yolları var. Hangi ahşap eşya için hangi yöntem kullanılmalı? Ahşap yüzeylerdeki çiziklerle mücadele ederken nelere dikkat edilmeli? Bu yöntemler hangi sıklıkla kullanılmalı? Tüm bu soruların cevapları yazımızın devamında...
1. CEVİZ YÖNTEMİ
Ahşap yüzeylerde meydana gelen çiziklerin neredeyse tamamını ceviz içi ile yok edebileceğinizi biliyor muydunuz? Kulağa tuhaf geliyor olabilir ama bu yöntemi kesinlikle denemelisiniz.
4-5 tane cevizin içini ezin ve toz hale getirin.
Mikrofiber bir bezin üzerine toz haline gelmiş olan cevizleri yayın.
Bu bez ile ahşap eşyaların çizik yüzeylerini temizleyin. İşlem tamam!
2. ÜTÜ YÖNTEMİ
Her evde bulunan ütü yardımı ile de ahşap eşyalar üzerinde oluşan çiziklere hızlıca veda edebilirsiniz. Bunun için yalnızca ütü ve temiz bir havluya ihtiyacınız olacak!
Ütüyü en yüksek dereceye ayarlayın.
Çizilmiş olan ahşap alanın üzerine temiz havluyu yerleştirip ütüleyin.
Çiziklerin olduğu yerde ütüyü 5-8 saniye kadar bekletin.
Ütü ve havluyu kaldırdıktan sonra çiziklerin yok olduğunu göreceksiniz.
3. KAHVE ÇEKİRDEĞİ YÖNTEMİ
Çizilmiş ve eski görünen ahşap eşyalarınızdaki çizikleri kahve çekirdeği yardımı ile kamufle etmeniz mümkün. Bu yöntemle ufak çatlakları da yok etmiş oluyorsunuz!
Kahve çekirdeklerini su ile karıştırın.
Bu karışımı problemli kısımlara uygulayın.
Fazla gelirse fırça yardımı ile temizlemeye başlayın.
Bu yöntemi haftada 1-2 kez uygulayabilirsiniz. Sonucu gördüğünüzde inanamayacaksınız!
4. DİŞ MACUNU VE BİTKİSEL YAĞ YÖNTEMİ
Diş macunu ve bitkisel yağ güçlerini birleştiriyor, ahşapların üzerinde oluşan çatlak ve çizikler tamamen tarihe karışıyor!
Bitkisel yağ ve diş macunundan biraz alıp karışım haline getirin.
Daha sonra kullanılmayan bir diş fırçasını bu karışıma batırıp çizik bölgeleri onarın.
Karışımın kurumasını bekleyin ve fazla gelen malzemeyi bez ile alın.
5. ZEYTİNYAĞI VE BEYAZ SİRKE YÖNTEMİ
Beyaz sirke ve zeytinyağının iyi gelmediği tek bir şey bile sayamıyoruz. Bu yöntemle birlikte ahşaplarınızdaki çizikleri saniyeler içerisinde ebediyen yok edebilirsiniz.
İşe eşit miktar zeytinyağı ve beyaz sirkeyi karıştırarak başlayın.
Bu karışımı bir beze dökerek sorunlu bölgeyi ovun.
Birkaç dakika bekleyin. Böylece ahşap yüzey yağı iyice içine çekecektir.
Temiz bir bez ile bölgeyi iyice silin. Bu kadar!
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