Ahşap üzerindeki çiziklere bu yöntemlerle veda edin! Ceviz, kahve...

Ahşap yüzeylerde meydana gelen çizilmeler belli bir zaman sonra görüntü açısından rahatsız edici olmaya başlıyor ve can sıkıcı bir hal alıyor. Fakat bunun da ev ortamında çözülebilecek pratik yolları var. Hangi ahşap eşya için hangi yöntem kullanılmalı? Ahşap yüzeylerdeki çiziklerle mücadele ederken nelere dikkat edilmeli? Bu yöntemler hangi sıklıkla kullanılmalı? Tüm bu soruların cevapları yazımızın devamında...

1. CEVİZ YÖNTEMİ



Ahşap yüzeylerde meydana gelen çiziklerin neredeyse tamamını ceviz içi ile yok edebileceğinizi biliyor muydunuz? Kulağa tuhaf geliyor olabilir ama bu yöntemi kesinlikle denemelisiniz.

4-5 tane cevizin içini ezin ve toz hale getirin.

Mikrofiber bir bezin üzerine toz haline gelmiş olan cevizleri yayın.

Bu bez ile ahşap eşyaların çizik yüzeylerini temizleyin. İşlem tamam!

2. ÜTÜ YÖNTEMİ



Her evde bulunan ütü yardımı ile de ahşap eşyalar üzerinde oluşan çiziklere hızlıca veda edebilirsiniz. Bunun için yalnızca ütü ve temiz bir havluya ihtiyacınız olacak!

Ütüyü en yüksek dereceye ayarlayın.

Çizilmiş olan ahşap alanın üzerine temiz havluyu yerleştirip ütüleyin.

Çiziklerin olduğu yerde ütüyü 5-8 saniye kadar bekletin.

Ütü ve havluyu kaldırdıktan sonra çiziklerin yok olduğunu göreceksiniz.