Ahşaplarınızdaki çizikleri silgi gibi silen yöntem! 'Ne mayonez mi?' demeyin...

Evlerimizde bulunan eşyaların bakımı hem kullanım ömrünü uzatıp; uzun yıllar boyu kullanmak için hem de güzel bir görüntü sağlamak amacıyla çok önemli. Ahşap zemin ve eşyalarımızı sorunsuz, çiziksiz kullanmanın ne kadar zor olduğu da herkes tarafından bilinen bir gerçek. Zaman zaman bu ahşap eşyalar ya da parkeler çizilip aşınıyor ve ortaya hoş bir görüntü çıkmıyor.

AHŞAP PARKELER

Çizilmeyen ahşap parke yapmak bu kadar zor olmamalı! Daha ilk günden bile evimin zemininde çizikler oluşmaya başladı. Parkeler için size önereceğim 2 yöntem var.

Yüzeysel Çizikler

l Eğer sizin de parkelerinizde derin olmayan, yüzeysel çizikler varsa yapmanız gereken şey çok basit: Size en yakın yapı marketten ya da mahallenizde bulunan hırdavatçıdan zemin ile aynı renkte tahta onarım kalemi satın almak. Uygulaması da bir o kadar pratik!

Yapmanız gereken ilk şey, hasarlı bölgeyi nemli bir bez ile temizlemek. Ardından tahta onarım kalemiyle çiziği boyamak. İşte bu kadar.

Derin Çizikler

Derin zemin çiziklerini tamamen tamir etmek biraz daha zor ve sonucu yüzeysel çizikler kadar kesin değildir. En azından kısmi iyileştirme mümkündür.