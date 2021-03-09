KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. SAĞLIK
  4. Ahtapot zayıflama nedir?

Ahtapot zayıflama nedir?

Seo Editör-8 Seo Editör-8 09.03.2021 13:10 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Ahtapot zayıflama nedir?

Ahtapot İncelme (Ahtapot zayıflama) ile yeni bir yöntem daha ortaya atıldı. Ahtapot zayıflama sayesinde uzun zaman süren spor veya aylarca devam eden diyet listelerine ihtiyaç duyulmadan zayıflamak mümkün oluyor.

Yüksek ve yoğun tempoda çalışarak incelemeyenler ya da iş stresinden dolayı ince vücuda sahip olamayanlar için ideal yöntem olan ahtapot zayıflama, Türkiye’de ve dünyada kullanılmaya başlayan özel yöntemlerdendir.

AHTAPOT ZAYIFLAMA NEDİR?

Özellikle yüksek teknoloji AR-Ge çalışmaları sayesinde Türkiye’de de kullanılmaya başlandı.

Ahtapot zayıflama ile tek seansta 7-13 santim beden incelmenin mümkün olduğu belirtiliyor. Fazla kilo ve yağlanma problemi yaşayanlar için uygulanan ahtapot incelme (Ahtapot zayıflama) yönteminin asıl amacı ise metabolizmayı hızlı çalıştırmak, doku toparlamasını sağlamak ve yağ yakımını hızlandırmaktır.

AHTAPOT ZAYIFLAMA NASIL YAPILIYOR?

Ve tüm bunları yaparken kişi ne ağrı ne de acı hissetmiyor…

Boyun, yüz ve vücutta cilt sıkılaştırma ve cerrahi olmayan vücut biçimlendirme yöntemi olan ahtapot incelme radyofrekans enerjisinin dezavantajlarından kaçınmayı fırsat bilirken avantajlarından yararlanmayı da maksimum hâle getiriyor.

Ahtapot zayıflama nedir

Cilt sıkılaştırma ve selülit üzerinde olan iyileştirmenin sonucunun da ilk seanstan itibaren gözlendiği belirtiliyor. Acısız, ağrısız ve ameliyatsız bir işlem olan ahtapot zayıflama, selülit, sarkma, gıdı, doku bozukluğu, bacak, kol, sırt, basen, mimik kırışıkları ve göbek bölgelerinde uygulanıyor.

44 dereceye kadar sıcaklık vererek vakumlanan yağlar, parçalanarak, vücuttan hızlı atılımı sağlanıyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gökyüzünde şaşkına çeviren görüntü! Gökyüzünde şaşkına çeviren görüntü!
Uzmanlar uyarıyor: Bu hastalık cinsel yolla bulaşıyorUzmanlar uyarıyor: Bu hastalık cinsel yolla bulaşıyor
Hamilelik testi ne zaman, nasıl yapılır? Tek ve çift çizgi ne anlama gelir?Hamilelik testi ne zaman, nasıl yapılır? Tek ve çift çizgi ne anlama gelir?
Anahtar Kelimeler:
Türkiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da sunucuyla kavga etti! Acun'dan şok karar

Survivor'da sunucuyla kavga etti! Acun'dan şok karar

Flaş iddia! İstenen başarıyı gösteremeyince...

Flaş iddia! İstenen başarıyı gösteremeyince...

Bugün sizi ne bekliyor? İşte günlük burç yorumları

Bugün sizi ne bekliyor? İşte günlük burç yorumları

Uzmanlar uyarıyor: Bu hastalık cinsel yolla bulaşıyor

Uzmanlar uyarıyor: Bu hastalık cinsel yolla bulaşıyor

Polikistik over anneliğe engel değil

Polikistik over anneliğe engel değil

Ahtapot zayıflama nedir?

Ahtapot zayıflama nedir?

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Kanıtlandı! Mastürbasyon, regl ağrısını azaltıyor

Kanıtlandı! Mastürbasyon, regl ağrısını azaltıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yeni evlilerin yatağına koyuyorlar!

Yeni evlilerin yatağına koyuyorlar!

Tuzu, çayı, kahveyi bir kenara bırakın

Tuzu, çayı, kahveyi bir kenara bırakın

Mart ayı aylık burç yorumları

Mart ayı aylık burç yorumları

Diğer Haberler

Polikistik over hamileliğe engel mi?

Polikistik over anneliğe engel değil

Uzmanlardan genital uçuk uyarısı: Cinsel ilişkiyle bulaşıyor

Uzmanlar uyarıyor: Bu hastalık cinsel yolla bulaşıyor

Hamilelikte baş ağrısı ve halsizlik neden olur? Önlemek mümkün mü?

Hamilelikte baş ağrısı ve halsizlik neden olur?

Behçet hastalığı nedir? İşte belirtileri ve tedavi yöntemi…

Behçet hastalığının tedavisi bulunmuyor

Kronik hastalığa sahip kadınların gebe kalmasında sakınca var mı?

Kronik hastalığa sahip kadınlar gebe kalabilir mi?

Jinekolojik enfeksiyonlar üreme sağlığını etkiliyor

İhmal, üreme sağlığınızı etkilemesin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.