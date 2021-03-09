Ahtapot zayıflama nedir?

Yüksek ve yoğun tempoda çalışarak incelemeyenler ya da iş stresinden dolayı ince vücuda sahip olamayanlar için ideal yöntem olan ahtapot zayıflama, Türkiye’de ve dünyada kullanılmaya başlayan özel yöntemlerdendir.

AHTAPOT ZAYIFLAMA NEDİR?

Özellikle yüksek teknoloji AR-Ge çalışmaları sayesinde Türkiye’de de kullanılmaya başlandı.

Ahtapot zayıflama ile tek seansta 7-13 santim beden incelmenin mümkün olduğu belirtiliyor. Fazla kilo ve yağlanma problemi yaşayanlar için uygulanan ahtapot incelme (Ahtapot zayıflama) yönteminin asıl amacı ise metabolizmayı hızlı çalıştırmak, doku toparlamasını sağlamak ve yağ yakımını hızlandırmaktır.

AHTAPOT ZAYIFLAMA NASIL YAPILIYOR?

Ve tüm bunları yaparken kişi ne ağrı ne de acı hissetmiyor…

Boyun, yüz ve vücutta cilt sıkılaştırma ve cerrahi olmayan vücut biçimlendirme yöntemi olan ahtapot incelme radyofrekans enerjisinin dezavantajlarından kaçınmayı fırsat bilirken avantajlarından yararlanmayı da maksimum hâle getiriyor.

Cilt sıkılaştırma ve selülit üzerinde olan iyileştirmenin sonucunun da ilk seanstan itibaren gözlendiği belirtiliyor. Acısız, ağrısız ve ameliyatsız bir işlem olan ahtapot zayıflama, selülit, sarkma, gıdı, doku bozukluğu, bacak, kol, sırt, basen, mimik kırışıkları ve göbek bölgelerinde uygulanıyor.

44 dereceye kadar sıcaklık vererek vakumlanan yağlar, parçalanarak, vücuttan hızlı atılımı sağlanıyor

