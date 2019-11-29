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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Çorum'da ziyaretlerde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 19:06 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Çorum'da ziyaretlerde bulundu

ÇORUM (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çorum'da ziyaretler gerçekleştirdi.

Bakanlık tarafından Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulunda düzenlenen "Kadın Kooperatifleri Bölgesel Buluşması" etkinliğine katılmak üzere kente gelen Selçuk, programın ardından Valiliği ziyaret etti.

Şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Mustafa Çiftçi'den brifing alan Selçuk, daha sonra bakanlığa bağlı müdürlüklerin temsilcileriyle toplantı yaptı.

Çorum Belediyesini de ziyaret eden Selçuk, burada mehteran takımı tarafından karşılandı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'dan çalışmalarla ilgili bilgi alan Selçuk, burada kadınlarla da bir süre görüştü.

Bakan Selçuk, programları kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı sevgi evleri ile engelsiz yaşam merkezindeki çocukları da ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Selçuk, çocuk ve engellilerle sohbet etti.

Buhara Kültür Merkezi'ndeki engelli eğitim merkezini de ziyaret eden Selçuk, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Ahlatcı Metal Rafinerisi'nde incelemelerde bulundu.

Bakan Selçuk'a ziyaretlerinde Vali Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın eşlik etti.

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Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Çorum

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