Aile fotoğrafındaki ayrıntı sosyal medyada çok konuşuldu! Arka plandaki detaya kimse anlam veremedi

Avustralya’nın Melbourne şehrinin Carrum Sahili’nde çekilen bir görüntü sosyal medyanın gündemine yerleşti. Kumsal oynayan bir baba ve çocuğunun fotoğrafındaki detay aile evine gelip çekilen pozlara baktığında çıktı. Aile sosyal medyadan görüntüyü paylaşarak kullanıcıların yorumlarını sorunca fikirler havada uçuştu.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

Küçük bir çocuğun babasıyla birlikte plajda oyun oynadığı sırada çekilen aile fotoğrafı sosyal medyada gündem yaratmayı başardı. Sosyal medyada paylaşıldıktan sonra tartışmaların fitilini ateşleyen gönderide kullanıcıların büyük bir bölümü arka planda bir köpek balığı olduğunu iddia etti. Diğer bir kısmı ise onun kostümüyle yüzen bir kişi olabileceğini söyleyerek fotoğrafın kurgu olduğunu belirtti.