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    4. Aile fotoğrafındaki ayrıntı sosyal medyada çok konuşuldu! Arka plandaki detaya kimse anlam veremedi

    Aile fotoğrafındaki ayrıntı sosyal medyada çok konuşuldu! Arka plandaki detaya kimse anlam veremedi

    14.08.2023 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Avustralya’nın Melbourne şehrinde çocuklarının ilk yüzme deneyimini kaydetmek isteyen bir ailenin çektiği fotoğraflar sosyal medyada gündem yarattı. İsmi açıklanmayan baba ve oğlunun kumsalda oyun oynadıkları anlarda arka planda yer alan ayrıntı herkesi endişelendirdi. Sosyal medyada arka planda bulunan detayı anlamlandırmak için adeta bir yarış başladı.

    Avustralya’nın Melbourne şehrinin Carrum Sahili’nde çekilen bir görüntü sosyal medyanın gündemine yerleşti. Kumsal oynayan bir baba ve çocuğunun fotoğrafındaki detay aile evine gelip çekilen pozlara baktığında çıktı. Aile sosyal medyadan görüntüyü paylaşarak kullanıcıların yorumlarını sorunca fikirler havada uçuştu.

    SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

    yeni-kapak-köepkbalığı

    Küçük bir çocuğun babasıyla birlikte plajda oyun oynadığı sırada çekilen aile fotoğrafı sosyal medyada gündem yaratmayı başardı. Sosyal medyada paylaşıldıktan sonra tartışmaların fitilini ateşleyen gönderide kullanıcıların büyük bir bölümü arka planda bir köpek balığı olduğunu iddia etti. Diğer bir kısmı ise onun kostümüyle yüzen bir kişi olabileceğini söyleyerek fotoğrafın kurgu olduğunu belirtti.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Avustralya köpek balığı

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