Aile hayatını en güzel şekilde yansıtan 10 Türk dizisi

1. Bizimkiler



En çok sevilen dizilerden olan Bizimkiler, eski bir yapım. 1989-2002 yılları arasında yayınlanan dizi, tam bir mahalle ve aile dizisiydi. Bir apartmanda yaşayan farklı aileleri anlatan dizide her ailenin günlük yaşantısından kesitler görebiliyorduk.

2. Çocuklar Duymasın



Aile dizilerini listelerken Çocuklar Duymasın dizisini koymasak olmazdı. Birbiriyle zıt iki karakter Meltem ve Haluk'un aile içi sorunları tatlı bir şekilde anlatılıyordu. Çocuklarının problemleri ve aile içi çatışmalar derken ne kadar zıt fikirde olsalar da günün sonunda aile olmayı başarabiliyorlardı.

3. Seksenler



Aile dizileri arasında yer alan Seksenler dizisi, adı üstünde 80'li yılları anlatıyordu. O dönemdeki sıcacık ilişkileri ve mahalle kültürünü anlatan dizi, tam bir aile dizisiydi diyebiliriz. Gündelik hayatları, komşuluk ilişkileri ve toplumsal değişimleri gördüğümüz diziyi yüzümüzde gülümsemeyle izliyorduk.

4. Yabancı Damat



En çatışmalı Türk dizilerinden biri olan Yabancı Damat, o çatışmaları tatlı bir dille anlatıyordu. İzlerken herkesin kendi aile ortamından bir şeyler gördüğü Yabancı Damat, Yunanlı Niko'nun Antepli bir aileye damat olmasını anlatıyordu.

5. Kardeş Payı



Hem eğlenceli hem samimi bir dizi olan Kardeş Payı, aile ilişkilerini doyasıya izlediğimiz bir diziydi. İzlerken bazen kahkahalarla gülüyor, bazen hüngür hüngür ağlıyorduk. Kardeş Payı, aile bağlarını yakından gördüğümüz bir diziydi.

6. Geniş Aile



Komediyi dramla harmanlayan Geniş Aile dizisinde alışık olduğumuz kalabalık aile yapısını görüyorduk. Komedinin baskın olduğu dizide aile arası çatışmalar da yer alıyordu. Adı üstünde dizide asıl olarak geniş bir ailenin yaşadıkları anlatılıyordu.

7. Elveda Rumeli



Osmanlı'nın son dönemlerini anlatan Elveda Rumeli, aile sıcaklığını derinden hissettiğimiz bir diziydi. Sütçü Ramiz, eşi ve çocuklarının günlük hayatını gördüğümüz dizide bir yandan da tarihi olayları izleyebiliyorduk. Aile, dostluk, sevda ve dayanışmanın olduğu dizi, zamanının en iyilerinden biriydi.

8. İki Aile



İki Aile dizisi farklı konusuyla ilgi çekiciydi. Bir emlakçı, aynı evi iki ayrı aileye kiralıyordu. Bu iki aile de birlikte yaşamak zorunda kalıyordu. İki oğluyla yaşayan bir anne ve üç kızıyla yaşayan bir babanın bir arada olduğu İki Aile, aile olmanın önemini anlatan dizilerden biriydi.

9. Avrupa Yakası



Daha çok komedi dizisi olarak bilinse de aslında Avrupa Yakası tam bir aile dizisiydi. Aile bağlarına her bölümde vurgu yapılıyordu. Zamanla daha da büyüyen bir aileye dönüşen Sütçüoğlu ailesi ile komediye doyuyorduk!

10. En Son Babalar Duyar



Her zaman bizim ailelerde en son babalar duymaz mı? En Son Babalar Duyar dizisi de tam bu olayı anlatan bir diziydi. Geleneksel bir Türk ailesinin olduğu dizide otoriter baba, idareci anne ve başlarını belaya sokan çocukları izliyorduk.