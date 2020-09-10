Aile hekimlerinden zatürre aşısı ve korona uyarısı! Herkes akın ediyor ama...

Dernek tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Son zamanlarda özellikle Kovid-19 pandemisinin olumsuz etkileri açısından riskli olarak nitelediğimiz ileri yaşlı ya da kronik hastalığı olan vatandaşlarımız yoğun şekilde 'zatürre aşısı' olmak için aile sağlığı merkezlerine akın etmektedir” denildi.

"KAOS DURUMUDUR"

Basın yayın organlarında yer alan bazı tıbbi bilgilerin halk tarafından dönem dönem yanlış değerlendirilebildiğini dile getiren Dernek, “Bu durumun en önemli örneği halk arasında 'zatürre aşısı' olarak bilinen pnömokok aşısı ile ilgili yaşanan kaos durumudur” ifadelerine yer verdi.

Bu aşının bütün zatürreleri engelleme özelliğinin olmadığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı: “Kovid-19 virüsü akciğer dokusuna yerleşip zatürreye neden olabilir. Ancak bizim aile sağlığı merkezlerimizde yapılan pnömokok ya da halk arasındaki yeni adı ile 'zatürre aşısı'nın bütün zatürreleri engelleme gibi bir özelliği yoktur. Mevcut aşı sadece pnömokok bakterisi nedeni ile oluşabilecek zatürreyi engelleyebilir.”