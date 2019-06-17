‘Aile kurmak istiyorum, bizi yakmayın’ diyen uyuşturucu sanığına tahliye

Bolu’da, uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklu yargılanan 2 sanık, 8 yıl 4 ay ve 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Mahkemede, ‘Nişanlıyım, aile kurmak istiyorum. Bizi yakmayın’ diyen Berkay Ömer Öz (20) ve Nasuh Esvet Yıldırımoğlu (25) tahliye edildi.

Olay, 2018 yılı Temmuz ayında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu üzerinde yapılan uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan otomobil içerisindeki Berkay Ömer Öz (20) ve Nasuh Esvet Yıldırımoğlu (25) isimli şahısların üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 14,13 gram hint keneviri ile hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ’uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama’ suçlamasıyla dava açılan sanıklar hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, sanıkların yakınları ve avukatlar katıldı.

Görülen karar duruşmasında son sözleri sorulan sanıklardan Berkay Ömer Öz, “Böyle bir suçtan karşınızda olduğum için utanıyorum. Benim babam yok. Annem de hasta olduğu için önümüzdeki günlerde ameliyat olacak. Onun yanında olmak istiyorum. Nişanlıyım ve bir aile kurmak istiyorum. Önümde bir askerlik sürecim var. Bize bir şans daha verin. Ne olur bizi yakmayın” dedi.

Nasuh Esvet Yıldırımoğlu ise, pişman olduğunu belirterek tahliyesini istedi.

Sanıkların savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Nasuh Esvet Yıldırımoğlu’na 8 yıl 4 ay hapis 16 bin 660 lira para, Berkay Özer Öz’e ise, 6 yıl 3 ay 12 bin 500 lira para cezası verdi.

Heyet cezalarla birlikte iki sanığında adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı konularak tahliyelerine karar verdi. Kararla birlikte duruşma salonunda bulunan Berkay Özer Öz’ün annesi ve nişanlısı sevinç gözyaşlarına boğuldu.