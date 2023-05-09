Aile’nin Seher Soykan’ı Emel Göksu’nun kızı bakın kim çıktı! Meğer Kardeşlerim'in yıldızıymış

Show TV’de yayınlanan Ay Yapım’ın sevilen dizisi Aile bu akşam 10. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Dizide Kıvanç Tatlıtuğ'un hayat verdiği Aslan karakterinin büyükannesi rolünü canlandıran Emel Göksu başarılı oyunculuk performansıyla dikkat çekiyor.

Son olarak Altın Kayısı Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görülen Emel Göksu'nun kızı da kendisi ünlü bir oyuncu çıktı. Usta sanatçının kızının kim olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız.

Usta sanatçı Emel Göksu 25 Şubat 1945'te Malatya'da dünyaya geldi. 1962 yılında profesyonel olarak sanat yaşamına başlayan Göksu, kendisi gibi oyuncu olan Fadik Sevin Atasoy'un annesidir.

Adını babası Sönmez Atasoy'un, o doğduğunda sahnelediği Fadik Kız adlı oyundan alan Fadik Sevin Atasoy, 1 Ekim 1975 tarihinde dünyaya geldi. Küçük yaşta oyunculuğa ilgi duyan Fadik Sevin Atasoy, henüz dört yaşındayken Selçuk Tiyatro Festivali'nde Devlet Tiyatrolarınının "Teneke" adlı oyununda rol aldı.

Bu roluyle henüz dört yaşında en iyi oyuncu ödülünü aldı. TRT'de çocuk programlarında sunuculuk yaptı.

İlköğrenime başlayana kadar, ailesiyle birlikte turnelerde ve sahne arkasında yetişti.

Önce İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümünde eğitim almaya başladıysa da, daha sonra Bilkent Üniversitesi Tiyatro bölümü sınavlarında birinci olarak burs kazanıp, bu okuldan mezun oldu. Yine aynı Üniversitede Yüksek lisansını burslu olarak tamamladı.

Oyunculuk Sanatında Diksiyon ve Fonetik üzerine tez vermiştir. Annesi Emel Göksu Devlet Tiyatrosu sanatçısı, erkek kardeşi Devlet Opera ve Balesi Bale sanatçısı Eren Keleş olan Fadik Sevin Atasoy, Devlet Tiyatroları'na girdi.

Emel Göksu'nun kızı Fadik Sevin Atasoy; şimdilerde başrollerini Celil Nalçakan, Halil Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Ahu Yağtu ve Simge Selçuk’un paylaştığı Kardeşlerim dizisinde Şengül karakterine hayat vermektedir.





