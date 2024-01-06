HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığı'na Yavuz Selim Kıran atandı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığı'na Yavuz Selim Kıran atandı!

06.01.2024 01:31 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yavuz Selim Kıran’ın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığı'na atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığı'na Yavuz Selim Kıran atandı!

Söz konusu atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan ziyareti sırasında, Yavuz Selim Kıran’ı Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic’e özel olarak takdim etmişti.
Kıran yaptığı açıklamasında, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic’e bizzat takdim edilmekten onur duydum” ifadelerini kullanmıştı.

AW113775_02

Yavuz Selim Kıran Kimdir ?

1985 Ordu/Ünye doğumlu olan Yavuz Selim Kıran, Anafartalar İlkokulunda eğitimini tamamladıktan sonra ortaokul ve lise öğrenimini ise Ünye Anadolu Lisesinde tamamladı. ODTÜ'de Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü kazanarak eğitim hayatına Ankara'da devam etti. Okuduğu bölümünü 1 yıl erken şeref derecesiyle bitirmeyi başardı.

Lisans eğitiminden sonra Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine ataması yapılarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde konuşmalarını hazırlayan ekibin içerisine dahil edildi. Daha sonra ise sırasıyla Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreterlik Müşavirliği'nin yanı sıra; Avrupa Birliği Bakanlığı Bakanlık Müşavirliği, TÜBİTAK Başkan Danışmanlığı, TÜSSİDE Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlenen Yavuz Selim Kıran, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte uzun yıllar devam ederek, birlikteliğini Dışişleri Bakanı Başdanışmanlığı ile sürdürdü.

2008 yılında Amerika Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen ‘Geleceğin Liderleri’ eğitim programına seçildi ve Temmuz 2008 ile Nisan 2009 arasında Bosch Vakfı sponsorluğunda Transfuse Derneği ve Avrupa Koleji tarafından düzenlenen Liderlik Geliştirme Programı'na seçilen tek Türk katılımcı olarak adından söz ettirdi.

2018 yılı genel seçimlerinde AK Parti Ordu Milletvekili adayı olan Yavuz Selim Kıran, 7 Ağustos 2018 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevine atandı. Evli ve bir çocuk babası olan Kıran, 2022 yılından bu yana Zagreb Büyükelçisi olarak görev yapıyordu.

(İHA)

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bolu'da korkutan depremBolu'da korkutan deprem
İsias Otel Davası ertelendi!İsias Otel Davası ertelendi!
Erdoğan'ın konuşması sonrası Hulki Cevizoğlu gündem olduErdoğan'ın konuşması sonrası Hulki Cevizoğlu gündem oldu
Anahtar Kelimeler:
aile ve sosyal hizmetler yavuz selim kıran
En Çok Okunan Haberler
Seyyanen zam ile yeni emekli maaşınız ne kadar olur?

Seyyanen zam ile yeni emekli maaşınız ne kadar olur?

AK Parti’de adaylar ‘kesinleşti’ iddiası! İşte İstanbul dahil 8 ildeki adayların isimleri...

AK Parti’de adaylar ‘kesinleşti’ iddiası! İşte İstanbul dahil 8 ildeki adayların isimleri...

Yüzde 50'leri aşmıştı: Mevduat faizleriyle ilgili önemli gelişme

Yüzde 50'leri aşmıştı: Mevduat faizleriyle ilgili önemli gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı! Tarih verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı! Tarih verdi

Beklenen oldu: Çatışma başladı!

Beklenen oldu: Çatışma başladı!

Fatih Altaylı ifade verdi! Celal Şengör de yanında

Fatih Altaylı ifade verdi! Celal Şengör de yanında

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Su ve rüzgar geçirmez! Soğuklara Columbia ile meydan okuyun

Su ve rüzgar geçirmez! Soğuklara Columbia ile meydan okuyun

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

A101'e Columbia montlar, Skechers ayakkabılar geliyor!

A101'e Columbia montlar, Skechers ayakkabılar geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.