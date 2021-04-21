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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı kim oldu? Derya Yanık kimdir, kaç yaşında, nereli?

21.04.2021 01:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

21 Nisan'da yayınalanan Resmi Gazete Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı birbirinden ayrılarak iki yeni bakanlık kuruldu. Alınan karara göre yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık oldu. Peki, Derya Yanık kimdir? İşte, ayrıntılar...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı kim oldu? Derya Yanık kimdir, kaç yaşında, nereli?

21 Nisan 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yer aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kurulmasının ardından yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı kim olacak? sorusu gündemde en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık kimdir? İşte, detaylar...

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI KİM OLDU?

21 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olmak üzere iki yeni bakanlık kuruldu. Resmi Gazeye'de yer alan atama kararına göre yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık oldu.

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DERYA YANIK KİMDİR?

1972 yılında Kadirli'de doğdu. İlköğrenimini Kadirli'de, orta ve lise öğrenimini Adana Anadolu Lisesi'nde tamamladı. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Aralık 1996 itibariyle İstanbul Barosu'na bağlı olarak Avukatlık Stajını tamamladı. Aynı tarihten bu yana serbest avukat olarak çalışmaktadır.

İnsan hakları, aile hukuku, çocuk ve kadın hakları alanlarıyla ilgili pek çok sivil toplum çalışmasında yer aldı. Çeşitli basın-yayın organlarında muhtelif tarihlerde mesleki, edebi ve siyasi yazı ve çalışmaları yayınlanmış ve yayınlanmaktadır.

AKPARTİ İstanbul Kurucu İl Yönetim Kurulu üyesi olup 2004-2014 yılları arasında 5 ve 6. Dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği yapmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hukuk Komisyonu Başkanlığı, AKPARTİ Grup Sözcülüğü görevlerini ifa etmiştir. Derya Yanık 21 Nisan 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler görevine getirilmiştir.

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resmi gazete Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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