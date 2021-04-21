Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı kim oldu? Derya Yanık kimdir, kaç yaşında, nereli?

21 Nisan 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yer aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kurulmasının ardından yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı kim olacak? sorusu gündemde en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık kimdir? İşte, detaylar...

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI KİM OLDU?

21 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olmak üzere iki yeni bakanlık kuruldu. Resmi Gazeye'de yer alan atama kararına göre yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık oldu.

DERYA YANIK KİMDİR?

1972 yılında Kadirli'de doğdu. İlköğrenimini Kadirli'de, orta ve lise öğrenimini Adana Anadolu Lisesi'nde tamamladı. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Aralık 1996 itibariyle İstanbul Barosu'na bağlı olarak Avukatlık Stajını tamamladı. Aynı tarihten bu yana serbest avukat olarak çalışmaktadır.