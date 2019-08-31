HABER

Ailece Yörük kültürünü yaşatmaya çalışıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 11:11 | Son Güncelleme

Sayıları günden güne azalan konargöçerler, Toros Dağları eteklerinde varlıklarını sürdürmeye çalışıyor - Kışı Mersin yaylalarında, yazı ise Konya'nın Hadim ve Taşkent ilçelerinde geçiren Uçar ailesi de teknolojiden uzak, yaylada kurdukları kıl çadırlarda yaşıyor - 61 yaşındaki Ali Uçar: - "Bu göçebe yaşantımız anlatmakla bitmez. Yaşantımız, atadan, dededen kalmış, bu ülke var olduğundan beridir sürmüş, onlar ölüp gitmişler şimdi de biz aynı yaşantıyı sürdürüyoruz"

ABDULLAH COŞKUN - Sayıları günden güne azalan konargöçerler, Toros Dağları eteklerinde varlıklarını sürdürmeye çalışıyor. Bu kültürü yaşatan ailelerden biri de Uçar ailesi.

Kış mevsimini Mersin'in yaylalarında, yazı ise Konya'nın Hadim ve Taşkent ilçelerinde geçiren konargöçerlerden Uçar ailesi, teknolojiden uzak, yaylalara kurdukları kıl çadırlarda yaşamını sürdürüyor.

Küçükbaş hayvanları için yılda iki kez yer değiştiren Uçar ailesi, nisan ayı sonunda yola çıktıkları Mersin’in Gülnar ilçesinden, yaz mevsimini geçirdikleri Hadim ilçesine 40 günde ulaştı.

Anadolu'daki yüzlerce yıllık Yörük geleneğini sürdüren ve sayıları gittikçe azalan Sarıkeçili Yörüklerinden 6'sı yetişkin, 2'si çocuk 8 kişilik Uçar ailesi, Hadim'de 4 ayrı kıl çadır kurdu.

Geçimini hayvancılıktan sağlayan Uçar ailesinin yetişkin fertleri, yaklaşık bin 200 keçi ve oğlak besliyor. Ailenin yaşça küçük olanları ise işlerinde büyüklerine yardımcı olmaya gayret ediyor.

Günün neredeyse tamamını keçi ve oğlaklarla ilgilenerek geçiren ailenin yaşamı, oldukça zorlu sabah mesaisiyle başlıyor.

Ailenin en büyüğü 61 yaşındaki "Kuş Ali" adıyla tanınan Ali Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, atalarından miras kalan konargöçer kültürünü yaşatmaktan gurur duyduklarını söyledi.

- "Göçebe yaşantısı anlatmakla bitmez"

Eşi ve 2 çocuğuyla bu kültürü devam ettirmeye çalıştıklarını anlatan Uçar, ''Buraya Mersin'den 40 gün süren bir yolculuğun ardından gelebildik. Her zaman Hadim’in bu bölgesine geliyoruz. Bu göçebe yaşantımız anlatmakla bitmez. Yaşantımız, atadan, dededen kalmış, bu ülke var olduğundan beridir sürmüş, onlar ölüp gitmişler şimdi de biz aynı yaşantıyı sürdürüyoruz. Kendi işim, kendi malımla dağlarda yaşıyorum Allah’a şükür. Bulunduğumuz yayla, eskiden Ağıççı Mahallesi'ne bağlıydı. Şimdi ise Dürgenler Mahallesi'ne bağlandı. Buradaki köy halkı da bizi sevip sayıyor, idare ediyor. Biz de onlardan memnunuz.'' dedi.

Konargöçer kültürünün çok eskilere dayandığını aktaran Ali Uçar, ''Eskiden birçok Yörük vardı. Bunlardan yerleşik hayata geçenler köylü-şehirli oldular. Biz ise develerle hayvanlarla sürekli göçtüğümüz için Yörük olarak kalmışız. Hepimiz kardeşiz, akrabayız ve dostuz.'' diye konuştu.

Ali Uçar'ın eşi Hatice Uçar ise Torosların en yüksek yerlerine kadar hayvanlarıyla göçtüklerini belirterek, 2-3 ay buralarda kaldıktan sonra kışı geçirmek için yeniden Mersin’e döndüklerini söyledi.

Uçar, göçlerinin kuşlar gibi olduğuna vurgu yaptı.

PARTNERBirinin sizden hoşlanmadığını nasıl anlarsınız?Birinin sizden hoşlanmadığını nasıl anlarsınız?
Ankara itfaiyesi, Kore yolcusuAnkara itfaiyesi, Kore yolcusu
Doktor, şahit olduğu ‘Terör operasyonlarını’ satırlara döktüDoktor, şahit olduğu ‘Terör operasyonlarını’ satırlara döktü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Konya Mersin yörük

En Çok Okunan Haberler

Arka Sokaklar'da Mesut şoku! Veda mı ediyor?

Arka Sokaklar'da Mesut şoku! Veda mı ediyor?

Faciaya kıl payı! İbresi 190 Km'de takılı kalan araç, akaryakıt istasyonuna daldı

Faciaya kıl payı! İbresi 190 Km'de takılı kalan araç, akaryakıt istasyonuna daldı

Yoğunluk gece de devam etti! 'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

Yoğunluk gece de devam etti! 'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

Gece yarısı doğalgaz fiyatlarına zam!

Gece yarısı doğalgaz fiyatlarına zam!

EGM'den açıklama! Twitter'dan bir kız çocuğuna ait müstehcen fotoğraflar paylaşan kişiler...

EGM'den açıklama! Twitter'dan bir kız çocuğuna ait müstehcen fotoğraflar paylaşan kişiler...

Korkunç kaza! Bir aile yok oldu

Korkunç kaza! Bir aile yok oldu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Antalya'da korkutan deprem!

Antalya'da korkutan deprem!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Düğün günü damat hapishaneye gelin hastaneye gitti

Düğün günü damat hapishaneye gelin hastaneye gitti

Arnavutköy'de hafriyat kamyonu dehşeti!

İstanbul'da hafriyat kamyonu dehşeti!

Binlerce kişi bir araya gelerek Türkiye haritasını oluşturdu

Türkiye haritasını oluşturdular!

Kayınpederini ve kayınbiraderini öldüren damat için istenen ceza belli oldu

Dehşet saçmıştı! Damat için istenen ceza belli oldu

TEM’de feci kaza! Yaralılar var

'Çocuğumun ayağını kurtarın' diye yalvardı

Taksim'de taksi sürücülerine uygulama

Yer: Taksim! Trafikten men edildiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.