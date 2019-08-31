Ailece Yörük kültürünü yaşatmaya çalışıyorlar

Geçimini hayvancılıktan sağlayan Uçar ailesinin yetişkin fertleri, yaklaşık bin 200 keçi ve oğlak besliyor. Ailenin yaşça küçük olanları ise işlerinde büyüklerine yardımcı olmaya gayret ediyor.

Ailenin en büyüğü 61 yaşındaki "Kuş Ali" adıyla tanınan Ali Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, atalarından miras kalan konargöçer kültürünü yaşatmaktan gurur duyduklarını söyledi.

- "Göçebe yaşantısı anlatmakla bitmez"

Eşi ve 2 çocuğuyla bu kültürü devam ettirmeye çalıştıklarını anlatan Uçar, ''Buraya Mersin'den 40 gün süren bir yolculuğun ardından gelebildik. Her zaman Hadim’in bu bölgesine geliyoruz. Bu göçebe yaşantımız anlatmakla bitmez. Yaşantımız, atadan, dededen kalmış, bu ülke var olduğundan beridir sürmüş, onlar ölüp gitmişler şimdi de biz aynı yaşantıyı sürdürüyoruz. Kendi işim, kendi malımla dağlarda yaşıyorum Allah’a şükür. Bulunduğumuz yayla, eskiden Ağıççı Mahallesi'ne bağlıydı. Şimdi ise Dürgenler Mahallesi'ne bağlandı. Buradaki köy halkı da bizi sevip sayıyor, idare ediyor. Biz de onlardan memnunuz.'' dedi.

Konargöçer kültürünün çok eskilere dayandığını aktaran Ali Uçar, ''Eskiden birçok Yörük vardı. Bunlardan yerleşik hayata geçenler köylü-şehirli oldular. Biz ise develerle hayvanlarla sürekli göçtüğümüz için Yörük olarak kalmışız. Hepimiz kardeşiz, akrabayız ve dostuz.'' diye konuştu.

Ali Uçar'ın eşi Hatice Uçar ise Torosların en yüksek yerlerine kadar hayvanlarıyla göçtüklerini belirterek, 2-3 ay buralarda kaldıktan sonra kışı geçirmek için yeniden Mersin’e döndüklerini söyledi.

Uçar, göçlerinin kuşlar gibi olduğuna vurgu yaptı.

