Aileler dikkat: Çocuklar sosyal medyada kendini kaybediyor! Uzmanlar: "A4 Challenge gibi akımlar, çocuklarda kalıcı izler bırakabilir"

Beğenilme ve kabul görme ihtiyacıyla 10–14 yaş aralığındaki çocukların dijital meydan okumalara açık hale geldiğini belirten Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dilek Şirvanlı Özen, ailelere uyarılarda bulundu.

AİLELER NELERE DİKKAT ETMELİDİR?

Çocukların dijital dünyayla kurdukları ilişkinin sadece kontrol edilmesi değil, anlaşılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Özen, ailelere şu önerilerde bulundu:

Sosyal medyayı suçlamak yerine, çocuklarla açık ve yargılamadan iletişim kurun.

Beğenilme ve görünür olma ihtiyacının gelişimsel bir ihtiyaç olduğunu kabul edin ve bu ihtiyacı karşılayacak sağlıklı alternatif alanlar sunun.

Çocuğun yalnızca davranışlarını değil, duygusal ihtiyaçlarını da görmeye özen gösterin.

"ÇOCUKLAR, BÜYÜME YOLCULULUĞU İLE BAŞ ETMEYE ÇALIŞIYOR"

”Prof. Dr. Özen, “Unutulmamalıdır ki dijital akımlara maruz kalan çocuklar sadece teknolojiyle değil, büyümeye dair bir yolculukla baş etmeye çalışıyor. Bu yolculukta yanında güvenilir bir yetişkinin olması, pek çok riskten daha güçlü bir koruma sağlar” dedi.

"‘A4 CHALLENGE’ GİBİ AKIMLAR, BENLİK ALGILARINDA KALICI İZLER BIRAKABİLİR"

Prof. Dr. Özen, çocukların bu dönemde hem bedenlerini hem de sosyal kimliklerini tanımlama sürecinde olduklarını belirterek şu değerlendirmelerde bulundu: “Gelişimsel olarak bu yaş grubundaki çocuklar, akran ilişkileri, onaylanma ihtiyacı ve aidiyet duygusunun belirginleştiği bir evreden geçmektedir. Sosyal medyada karşılarına çıkan içerikler, bu ihtiyaçların yönünü ve yoğunluğunu ciddi biçimde etkileyebilir. ‘A4 Challenge’ gibi akımlar, çocuklara bedenleriyle ilgili memnuniyetsizlik aşılayabilir; bu da benlik algılarında kalıcı izler bırakabilir.

Prof. Dr. Özen, bu tür dijital yönelimlerin yalnızca bireysel değil, çevresel bağlamda da ele alınması gerektiğini vurgulayarak, çocukların içeriklere neden bu kadar ilgi gösterdiğini anlamaya çalışmanın önemine dikkat çekti.

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır