Ailelerin en büyük endişesi: ateşli havale

Vücut ısısının normal seviyesi üzerine çıkması olarak tanımlanan ateş, çocuklarda en sık hastaneye başvuru sebeplerinden biri. Ateşin en sık nedeninin enfeksiyonlar olduğunu dile getiren Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanları Dr. Ebru Gözer ve Dr. Mehmet Kılıç, “Yüksek ateş, anne ve babaları en çok endişelendiren durumlardan biri. Endişe ile anne ve babaların hataları da peş peşe geliyor” açıklamasında bulundu.

VÜCUT ISISI DEĞİŞİYOR

Sağlıklı bir insanın vücut ısısının 36,5-37 derece aralığında seyreden bir yapısı olduğunu belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanları Dr. Ebru Gözer ve Dr. Mehmet Kılıç, “Vücut ısımız gün boyunca değişiklik gösteriyor. Sabah erken saatlerde en düşük, akşama doğru en yüksek seviyeye ulaşıyor. Tabii bu günlük oynamalar sadece 0,6 derece kadar oluyor. Yani sabah 1 yaşındaki bir bebeğin vücut ısısı 36,8 derece ise, akşam ölçülünce 37,4 derece olması ateşinin yükseldiği anlamına gelmeyebilir. Ancak ateşe neden olan eğer bir bakteri enfeksiyonuysa tanı konup uygun antibiyotik başlandığında vücut ısısının hızla düşer” şeklinde konuştu.