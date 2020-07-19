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  4. Ailesi için karton toplayan 21 yaşındaki genç, kalp krizine yenildi

Ailesi için karton toplayan 21 yaşındaki genç, kalp krizine yenildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2020 23:29 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kaldığı metruk binada kalp krizi geçiren kağıt toplayıcı genç, sağlık ekiplerince yapılan kalp masajına rağmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ailesine para göndermek için çalışan gencin 3 kardeşinin de kalp krizinden öldüğü öğrenildi.

Ailesi için karton toplayan 21 yaşındaki genç, kalp krizine yenildi

Olay, akşam saatlerinde Gebze Sultan Orhan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’daki ailesine para göndermek için Gebze’de karton toplayıcılığı yapan 21 yaşındaki Fazlı Kodak, işini bitirdikten sonra Sultan Orhan Mahallesi’nde kaldığı, belediyeye ait eski ekmek fabrikasının bulunduğu metruk binaya döndü. Uzun süre kardeşinden haber alamayan abisi ise binaya geldiğinde Fazlı Kodak’ın hareketsiz şekilde binanın çatısında yattığını görerek durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

EKİPLER SON ANA KADAR KALP MASAJI YAPTI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kalp krizi geçirdiğini belirledikleri Kodak’ı kalp masajı yaparak Gebze Fatih Devlet Hastanesine sevk etti. Sağlık ekiplerince kalp masajı yaparak hastaneye sevk edilen Kodak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

3 KARDEŞİ İLE AYNI KADERİ YAŞADI

Daha önce de 3 kardeşini kalp krizinden kaybettiği öğrenilen gencin cesedi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı. (İHA)

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