Ailesi sokağa attı, Başkan Beyoğlu sahip çıktı

Diyarbakır’da ailesinin sahip çıkmadığı ve sokağa attığı 21 yaşındaki gence Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu sahip çıktı. Bir iş yerinde yatıp kalkan genç için ev tutulurken kirası Başkan Beyoğlu tarafından karşılandı.

Diyarbakır’da hayırseverliğiyle tanınan Dermanbaba lakaplı Yılmaz Acu, kendisinden yardım talep eden 21 yaşındaki gencin sesine kulak verdi. Anne ve babası tarafından sokağa atıldığını iddia eden ve bir iş yerinde yatıp kalkan genç için yardım seferberliği başlatan Acu, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’na da durumu aktardı. Bu duruma kayıtsız kalmayan Başkan Beyoğlu, genç için ev tutulması ve kirasını kendisinin karşılayacağı talimatını verdi.

Ev kirasını Başkan Beyoğlu cebinden karşılayacak

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Yılmaz Acu, “Bayram günü 21 yaşındaki K.B. isimli gençle karşılaştım ve kendisine yardım etmemi istedi ve çaresizliğini anlattı. 4 yıldır dışarılarda yattığını söyledi. Annesi ve babası kendisine sahip çıkmamış ve sokağa atmış, iş bulamamış hayırsever bir iş yeri sahibi, dükkanında yatıp kalkması için izin vermiş. Bu durum beni çok etkiledi. Kendisine yardım için elimden geleni yapacağımı söyledim ve durumu ilk önce Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’na aktardım. Ne gerekiyorsa yapmamı kendisinin her türlü destek olacağını söyledi. Başkan Beyoğlu’na ev kiralamak istediğimizi söyledim kirayı her ay düzenli olarak kendi cebinden karşılayacağını söyledi” dedi.