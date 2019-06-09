HABER

Ailesi sokağa attı, Başkan Beyoğlu sahip çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 12:06 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da ailesinin sahip çıkmadığı ve sokağa attığı 21 yaşındaki gence Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu sahip çıktı.

Ailesi sokağa attı, Başkan Beyoğlu sahip çıktı

Diyarbakır’da ailesinin sahip çıkmadığı ve sokağa attığı 21 yaşındaki gence Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu sahip çıktı. Bir iş yerinde yatıp kalkan genç için ev tutulurken kirası Başkan Beyoğlu tarafından karşılandı.
Diyarbakır’da hayırseverliğiyle tanınan Dermanbaba lakaplı Yılmaz Acu, kendisinden yardım talep eden 21 yaşındaki gencin sesine kulak verdi. Anne ve babası tarafından sokağa atıldığını iddia eden ve bir iş yerinde yatıp kalkan genç için yardım seferberliği başlatan Acu, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’na da durumu aktardı. Bu duruma kayıtsız kalmayan Başkan Beyoğlu, genç için ev tutulması ve kirasını kendisinin karşılayacağı talimatını verdi.

Ev kirasını Başkan Beyoğlu cebinden karşılayacak
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Yılmaz Acu, “Bayram günü 21 yaşındaki K.B. isimli gençle karşılaştım ve kendisine yardım etmemi istedi ve çaresizliğini anlattı. 4 yıldır dışarılarda yattığını söyledi. Annesi ve babası kendisine sahip çıkmamış ve sokağa atmış, iş bulamamış hayırsever bir iş yeri sahibi, dükkanında yatıp kalkması için izin vermiş. Bu durum beni çok etkiledi. Kendisine yardım için elimden geleni yapacağımı söyledim ve durumu ilk önce Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’na aktardım. Ne gerekiyorsa yapmamı kendisinin her türlü destek olacağını söyledi. Başkan Beyoğlu’na ev kiralamak istediğimizi söyledim kirayı her ay düzenli olarak kendi cebinden karşılayacağını söyledi” dedi.

“Fakir fukaraya başkanlık ve babalık yapıyor”
Başkan Beyoğlu’nun ihtiyaç sahipleri için hiçbir zaman kendisini geri çevirmediğini kaydeden Acu, “Beyoğlu, hem başkanlık hem de babalık yapıyor. Ne zaman fakir fukaranın bir şeye ihtiyacı olsa Başkan Beyoğlu’na götürüyorum her zaman çok ilgi ve alaka gösteriyor ve yardımcı oluyor. Bu gencimize de sahip çıktı kucak açtı, sahipsiz bir gencimize sahip çıktı babalık yaptı. Cenabı Allah başkanımızdan binlerce kez razı olsun. Kendisine sonsuz teşekkür ederim” diye konuştu.
Lise mezunu olduğunu ancak iş bulamadığı için sokakta kaldığını kaydeden 21 yaşındaki genç ise “Annem ve babam bana bakamayacaklarını söyleyip sokağa attılar. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu bana ev tutacaklarmış ve kiramı da kendisi karşılayacakmış. Bu durum beni çok mutlu etti” şekline konuştu.

Binali Yıldırım adaşıyla karşılaşınca esprileri sıraladıBinali Yıldırım adaşıyla karşılaşınca esprileri sıraladı
Yavru karaca zirai ilaçlardan zehirlenip ölmek üzereyken son anda kurtarıldıYavru karaca zirai ilaçlardan zehirlenip ölmek üzereyken son anda kurtarıldı
Can dostlarımız unutulmadıCan dostlarımız unutulmadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakanlık duyurdu! Yusuf Kayran öldürüldü

Bakanlık duyurdu! Yusuf Kayran öldürüldü

'Güneş'i gülüşüne nasıl sığdırdın?

'Güneş'i gülüşüne nasıl sığdırdın?

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Kararı gündeme bomba gibi düştü! Uğur Dündar'dan flaş karar

Kararı gündeme bomba gibi düştü! Uğur Dündar'dan flaş karar

Acı haber gece yarısı geldi! Bir askerimiz şehit düştü!

Acı haber gece yarısı geldi! Bir askerimiz şehit düştü!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Beşiktaş'ta makas terörü! Kimlikleri belirlendi

Beşiktaş'ta makas terörü! Kimlikleri belirlendi

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Önce köpeği tekmeledi, sonra iş yeri sahibini yumrukladı

Önce köpeği tekmeledi, sonra iş yeri sahibini yumrukladı

Bu kaya fizik kurallarını alt üst ediyor! Efsaneyi duyan geliyor

Bu kaya fizik kurallarını alt üst ediyor! Efsaneyi duyan geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Okullarda tatil zili cuma günü çalacak

Cuma başlıyor! Bu yıl ilk kez yapılacak

Gece yarısı sınıra askeri sevkiyat

Gece yarısı sınıra askeri sevkiyat

Afyonkarahisar'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Afyon'da deprem!

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Yusuf Kayran öldürüldü

Bakanlık duyurdu! Yusuf Kayran öldürüldü

Bursa'da tarihi handa korkutan yangın

Bursa'da korkutan yangın!

Manisa'da 3'üncü sınıf emniyet müdürü, uyuşturucudan gözaltına alındı

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.