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Ailesinden izinsiz aldığı otomobille kaza yapan Ogeday, toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 17:52 | Son Güncelleme

 İZMİR'de, annesine ait otomobili ailenin haberi olmadan alarak evden çıkan ve trafik kazasında hayatını kaybeden Ogeday Kaya (15) gözyaşları arasında toprağa verildi.

Davut CAN / İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, annesine ait otomobili ailenin haberi olmadan alarak evden çıkan ve trafik kazasında hayatını kaybeden Ogeday Kaya (15) gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaza, dün sabah saatlerinde, İzmir-Aydın yolunun Işıkkent gişeleri mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, 9'uncu sınıf öğrencisi Ogeday Kaya, evin önünde park halindeki 35 KB 0165 plakalı annesine ait otomobili, aile bireylerinin haberi olmadan çalıştırıp, yola çıktı. Kaya'nın gişelerden geçerken, direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, duvara çarptıktan sonra alev aldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, hurdaya dönen otomobildeki Kaya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ailesinin tek çocuğu olduğu öğrenilen Kaya'nın cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarınca teslim alınarak, Doğançay Mezarlığı'na defnedildi.

ANNENİN FERYATLATI YÜREKLERİ BURKTU

Ogeday Kaya için bugün Yamanlar Cemevi'ne cenaze töreni yapıldı. Törene, Kaya'nın matematik öğretmeni olan annesi Esra Kaya ve babası Sedat Kaya'nın yanı sıra, akrabaları, sınıf arkadaşları ve anne Esra Akın'ın öğrencileri de katıldı. Öğrencileri ayakta güçlükle duran öğretmenleri Esra Akın'a çiçek verirken, arkadaşları da Ogeday için uzun süre gözyaşı döktü. Anne Kaya'nın, cenazenin defnedilmek üzere araca yüklendiği sırada üzerinde Türk bayrağı konulan tabutta elleriyle sarılarak teslim etmek istememesi yürekleri burktu. Ogeday Kaya'nın cansız bedeni, kılınan namazın ardından Doğançay Mezarlığı'na defnedildi.

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