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Ailesini evden çıkarıp, kendisine zarar vermekle tehdit etti

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2020 17:20 | Son Güncelleme

Antalya'da kullandığı ilaçlar yüzünden halüsinasyon gördüğü iddia edilen ve kendisini eve kilitleyen Hüseyin D. (28), dışarı çıkardığı ailesini, kırdığı cam bardakla kendisine zarar vermekle tehdit etti. Hüseyin D., polisin hastaneye götürme sözü üzerine kırık cam bardağı bırakıp, evden çıktı.

Ailesini evden çıkarıp, kendisine zarar vermekle tehdit etti

Polis, itfaiye ve sağlık ekiplerini harekete geçiren olay, saat 13.30 sıralarında Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi 5329 Sokak'taki sitede yaşandı. Site içindeki bir binanın giriş katında yaşayan Hüseyin D. iddiaya göre ailesiyle tartıştı. Daha sonra da anne-babası ile kardeşini evden çıkarttı. Hüseyin D., kapıyı kilitlediği evde, bir bardağı kırıp, kendisine zarar vereceğini söyledi.

Ailesini evden çıkarıp, kendisine zarar vermekle tehdit etti

Komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis, Hüseyin D.'yi, pencereden hastaneye götürüleceğini söyleyerek, ikna etti. Evden çıkan ancak polise direnen Hüseyin D., ambulansla sağlık merkezine götürüldü.

DHA

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