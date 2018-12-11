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Ailesini kurşun yağmuruna tutan cani baba yakalanacağını anlayınca bakın ne yaptı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2018 04:43 | Son Güncelleme

Osmaniye'de eşi ve oğlunu öldüren, iki çocuğunu da yaraladıktan sonra kaçan zanlı, jandarma timlerini görünce silahı başına dayayarak ateş etti. Yaralanan zanlı hastaneye kaldırıldı.

Ailesini kurşun yağmuruna tutan cani baba yakalanacağını anlayınca bakın ne yaptı!

Jandarma timleri, köye yakın ormanlık alanda Kemal E'nin izine rastladı. Jandarma timlerini gören Kemal E, olayı gerçekleştirdiği tabancayı başına dayayarak ateş etti.

Yaralanan Kemal E. Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri, hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Zanlının tedavisinin ardından İl Jandarma Komutanlığına götürüleceği bildirildi.

NE OLMUŞTU?

9 Aralık'ta akşam saatlerinde, merkeze bağlı Dereli köyünde Kemal E, eşi ve 3 çocuğuna tabancayla ateş açmış, zanlının eşi Hürü E. ile oğlu Oğuzhan E. hayatını kaybetmiş, yaralanan Didem E. ve Emre E. hastaneye kaldırılmıştı. (DHA-AA)

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Anahtar Kelimeler:
Osmaniye cinayet intihar girişimi

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
KANUNLAR VE YASALAR...HATTA HATTA YASA KOYUCULAR VE KANAAT KULLANARAK KANUNLARI UYGULAYACAK ADALETİ TEMİN ETMEKLE YÜKÜMLÜ ŞAHIS VEDE ERKLER NE ZAMAN GERÇEK ADALETİ SAVUNUR VE UYGULARLAR İSE DÜNYA O ZAMAN YAŞANACAK BİR HAL ALACAKTIR..NOKTA.
Kıyamet alametleri bunlar.
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