Ailesiyle birlikte Oltu Çayı'na uçmuşlardı! Kayıp babadan 70 gündür iz yok

Kaza, 28 Nisan akşamı, Erzurum'un Olur ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Artvin yönüne giden Özkan Ölmez yönetimindeki otomobille karşı yönden gelen Fevzi Bulut'un kullandığı araç çarpıştı. Savrulan araçlar, yol kenarındaki Oltu Çayı'na uçtu. Suya gömülen otomobillerden kendi imkanlarıyla kurtulup, kıyıya çıkan Özkan Ölmez ile eşi Müberra Ölmez, Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

70 GÜNDÜR ARANIYOR

Diğer araçtaki sürücü Fevzi Bulut, eşi Sevinç Bulut ve kızları 4 aylık hamile ebe Büşra Tosun'un bulunması için çalışma başlatıldı. Ekipler, önce Büşra Tosun'un ardından anne Sevinç Bulut'un cansız bedenlerine ulaştı. 2 kız çocuğu babası Fevzi Bulut ise 70 gündür aranıyor. Olaydan kısa süre sonra bölgeye gelen Ankara Jandarma Genel Komutanlığı'nda görevli 7 kişilik SAK ekibi, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

JAK ve AFAD ekipleri, kazanın meydana geldiği noktadan itibaren yaklaşık 10 kilometrelik Oltu Çayı ile Ayvalı Baraj Gölü'nde aramalarına devam ediyor. Fevzi Bulut, Ramazan Bayramı'na 3 gün kala kaybolmuştu.

(DHA)

