HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Ailesiyle birlikte Oltu Çayı'na uçmuşlardı! Kayıp babadan 70 gündür iz yok

Ailesiyle birlikte Oltu Çayı'na uçmuşlardı! Kayıp babadan 70 gündür iz yok

07.07.2022 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

28 Nisan akşamı Erzurum'da meydana gelen kazada iki araç çarpışmış yol kenarındaki Oltu Çayı'na uçmuşlardı. Çarpışan araçlardan Özkan Ölmez ve eşi kendi imkanlarıyla sudan çıkmış, diğer araçtaki Fevzi Bulut'un eşi ve kızının cansız bedenine ulaşılmıştı. Korkunç kazanın üzerinden 70 gün geçmesine rağmen ise Fevzi Bulut'tan tek bir ize bile rastlanmadı. Bulut'u arama çalışmaları devam ediyor.

Ailesiyle birlikte Oltu Çayı'na uçmuşlardı! Kayıp babadan 70 gündür iz yok

Kaza, 28 Nisan akşamı, Erzurum'un Olur ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Artvin yönüne giden Özkan Ölmez yönetimindeki otomobille karşı yönden gelen Fevzi Bulut'un kullandığı araç çarpıştı. Savrulan araçlar, yol kenarındaki Oltu Çayı'na uçtu. Suya gömülen otomobillerden kendi imkanlarıyla kurtulup, kıyıya çıkan Özkan Ölmez ile eşi Müberra Ölmez, Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

70 GÜNDÜR ARANIYOR

Diğer araçtaki sürücü Fevzi Bulut, eşi Sevinç Bulut ve kızları 4 aylık hamile ebe Büşra Tosun'un bulunması için çalışma başlatıldı. Ekipler, önce Büşra Tosun'un ardından anne Sevinç Bulut'un cansız bedenlerine ulaştı. 2 kız çocuğu babası Fevzi Bulut ise 70 gündür aranıyor. Olaydan kısa süre sonra bölgeye gelen Ankara Jandarma Genel Komutanlığı'nda görevli 7 kişilik SAK ekibi, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

JAK ve AFAD ekipleri, kazanın meydana geldiği noktadan itibaren yaklaşık 10 kilometrelik Oltu Çayı ile Ayvalı Baraj Gölü'nde aramalarına devam ediyor. Fevzi Bulut, Ramazan Bayramı'na 3 gün kala kaybolmuştu.

oltu-cayinda-kaybolan-babayi-arama-calismalarinda-70inci-gun_1233_dhaphoto7

oltu-cayinda-kaybolan-babayi-arama-calismalarinda-70inci-gun_6926_dhaphoto2

oltu-cayinda-kaybolan-babayi-arama-calismalarinda-70inci-gun_6926_dhaphoto3

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tosun telef oldu, kokuyu alan ayı köye indiğine 'pişman' olduTosun telef oldu, kokuyu alan ayı köye indiğine 'pişman' oldu
Önce doktoru öldürdü sonra intihar etti!Önce doktoru öldürdü sonra intihar etti!
İadeleri için İsveç ve Finlandiya'ya yazı gönderildiİadeleri için İsveç ve Finlandiya'ya yazı gönderildi
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Erzurum oltu çayı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Motorine bu gece yarısı indirim geliyor!

Motorine bu gece yarısı indirim geliyor!

Nwakaeme'den sürpriz imza!

Nwakaeme'den sürpriz imza!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, görevden alındılar

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, görevden alındılar

Önce doktoru öldürdü sonra intihar etti!

Önce doktoru öldürdü sonra intihar etti!

İstanbul'da akılalmaz olay! Polisler bile şaşırdı

İstanbul'da akılalmaz olay! Polisler bile şaşırdı

12 yıl sonra ortaya çıkan vahşette yasak aşk iddiası

12 yıl sonra ortaya çıkan vahşette yasak aşk iddiası

İlginizi Çekebilir

Yara izleri daha kötü olmasın! Yara izi iyileşirken en çok...

Yara izleri daha kötü olmasın! Yara izi iyileşirken en çok...

Göğüslerini elleriyle kapattı! Yarı çıplak pozuyla isyan etti

Göğüslerini elleriyle kapattı! Yarı çıplak pozuyla isyan etti

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

İşkence gibi olan baş ağrıları şıp diye geçsin

İşkence gibi olan baş ağrıları şıp diye geçsin

Sarımsak hakkında çok az şey biliyorsunuz! En doğru hali...

Sarımsak hakkında çok az şey biliyorsunuz! En doğru hali...

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.