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Ailesiyle pikniğe giden genç barajda boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 28.07.2019 20:47 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde ailesiyle birlikte pikniğe giden 19 yaşındaki genç, serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu.Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde yaşandı.

Ailesiyle pikniğe giden genç barajda boğuldu

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde ailesiyle birlikte pikniğe giden 19 yaşındaki genç, serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu.
Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde yaşandı. İddiaya göre ailesiyle birlikte Çatak Bölgesinde piknik yapmaya giden 19 yaşındaki Mustafa Kılınç, serinlemek için Atatürk Baraj Gölü’ne girdi. Bir süre suda yüzen Kılınç, suya gömülerek gözden kayboldu. Yakınları Kılınç’ın şu yüzüne çıkmadığını görünce durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler, suda şahsi bulamayınca sualtı polislerine haber verdi. Tekneye binen dalgıç polisler, Kılınç’ın son görüldüğü bölgede arama çalışması yaptı. Çalışmalar sonunda Kılınç’ın cansız bedenine ulaşıldı. Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan ceset otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ailesiyle pikniğe giden genç barajda boğuldu

Ailesiyle pikniğe giden genç barajda boğuldu

Ailesiyle pikniğe giden genç barajda boğuldu

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