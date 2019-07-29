Ailesiyle pikniğe giden yaşlı kadın kayboldu

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde, ailesiyle gittiği piknikte mantar toplamak için ormanlık alana giren yaşlı kadın kayboldu.

Suşehri ilçesine bağlı Yaygınsöğüt köyünde yaşayan Arife Şahin (76), ailesiyle Tatar Köyü Güllüce mevkisine pikniğe gitti.

Bir müddet sonra mantar toplamak için ormanlık alana giren Şahin dönmeyince endişelenen yakınları, çevrede arama yaptı. Yaşlı kadın bulunamayınca jandarma ekiplerine haber verildi.

Bölgede jandarma ekiplerince arama başlatıldı. Arama çalışmalarına Sivas'tan giden İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri de katıldı.

Şahin’in bulunması için çalışmalar sürüyor.

