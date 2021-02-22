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  4. Aileyi katleden zanlının PKK sempatizanı olduğu ortaya çıktı

Aileyi katleden zanlının PKK sempatizanı olduğu ortaya çıktı

22.02.2021 15:02 | Son Güncelleme:
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Eskişehir’deki aile katliamında İlkay-Emel Tokkal çifti ve 4 yaşındaki çocukları Ali Doruk’u bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan katil zanlısı Mehmet Şerif B.’nin, Mardin’de PKK’lı teröristlerin gömüldüğü mezarların başında poz verdiği fotoğrafı ortaya çıktı.Eskişehir’de telefon tamiri ve satışı yapan İlkay Tokkal (42), eşi Emel Tokkal (41) ve 4 yaşındaki çocukları Ali Doruk geçen pazartesi evlerinde bıçaklanarak öldürüldü.

Eskişehir’deki aile katliamında İlkay-Emel Tokkal çifti ve 4 yaşındaki çocukları Ali Doruk’u bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan katil zanlısı Mehmet Şerif B.’nin, Mardin’de PKK’lı teröristlerin gömüldüğü mezarların başında poz verdiği fotoğrafı ortaya çıktı.
Eskişehir’de telefon tamiri ve satışı yapan İlkay Tokkal (42), eşi Emel Tokkal (41) ve 4 yaşındaki çocukları Ali Doruk geçen pazartesi evlerinde bıçaklanarak öldürüldü. Yapılan incelemelere göre baba Tokkal’ın vücudunda 7, anne ve çocuğun vücudunda 3’er bıçak darbesi olduğu tespit edildi. Emniyet ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Cinayetle ilgili 13 kişi gözaltına alınırken, katil zanlısının, cesetler bulunduğu gün olay yerinde gözyaşı döken İlkay Tokkal’ın eski ortağı Mehmet Şerif B. (29) olduğu tespit edildi.

PKK’lı teröristlerin mezarının başında poz vermiş
Yapılan incelemeler sonucunda Mardinli olduğu öğrenilen katil zanlısı Mehmet Şerif B.’nin, 2013 yılında düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen ‘Akif Doğan’ kod adlı Mehmet Şirin Cebe ve ‘Aşikar’ kod adlı Ali Kılıç isimli PKK’lı teröristlerin sonradan yıkılan mezarlarının arasında ‘zafer işareti’ yaparak poz verdiği fotoğraf ortaya çıktı. Öte yandan, Mehmet Şerif B.’nin sosyal medya hesabından paylaştığı silahlı fotoğraflarına tepki yağdı. Katil zanlısı olduğunun öğrenilmesinin ardından çok sayıda vatandaş gönderilerin altına yazdığı yorumlarla tepki gösterdi.

İlkay’ın babası ölünce başsağlığı dilemiş
Öldürülen İlkay Tokkal’ın geçen yıl Kasım ayında korona virüs tedavisi gören babası Hasan Ali Tokkal’ın hayatını kaybetmesi üzerine, Mehmet Şerif B. taziyede bulundu. İlkay Tokkal acı haberi sosyal medyada “Nerdesin be babam? Hani gelecektin sen!” sözleriyle paylaştı. Bunun üzerine katil zanlısı Mehmet Şerif B.’nin, eski ortağı İlkay Tokkal’ın paylaşımına “Mekanı cennet olsun. Nur içinde yatsın” şeklinde yorum yazdığı ortaya çıktı.

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