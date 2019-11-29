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Air Serbia İstanbul Havalimanı uçuşlarını başlatıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 13:06 | Son Güncelleme

Air Serbia İstanbul-Belgrad arası seferlerini yeniden başlatma kararı aldı.Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı İstanbul Havalimanı uluslararası çapta ilgi görmeye devam ediyor.

Air Serbia İstanbul Havalimanı uçuşlarını başlatıyor

Air Serbia İstanbul-Belgrad arası seferlerini yeniden başlatma kararı aldı.
Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı İstanbul Havalimanı uluslararası çapta ilgi görmeye devam ediyor. 14 Mart 2017 tarihinde İstanbul uçuşlarını durdurma kararı alan Air Serbia, 11 Aralık 2019 itibarıyla İstanbul-Belgrad arası seferlerini yeniden başlatacak.
İlk etapta İstanbul Havalimanı uçuşlarını haftada 3 frekans ile başlatmayı planlayan Air Serbia, 2019 bitmeden frekans sayısını 4’e çıkaracak. 2020’nin ilk aylarıyla birlikte Air Serbia İstanbul uçuşları için frekans sayısını haftada 7’ye çıkarmayı hedefliyor.
Air Serbia’nın da uçuşlarını başlatmasıyla İstanbul Havalimanı’ndan sefer düzenleyen hava yolu şirketlerinin sayısı 74 oldu. Air Serbia’nın İstanbul uçuşlarını tekrar başlatmasını değerlendiren İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu şu ifadelere yer verdi: “Air Serbia’nın İstanbul uçuşlarını yeniden başlatması sevindirici bir gelişme. Sırbistan ve Türkiye arasında turizmin yanı sıra iş amaçlı da önemli potansiyeller var. Özellikle 12 Temmuz 2010 tarihinde imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Vizenin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma” ile Türkiye turizmi büyük bir ivme kazandı. 2018’de 100 binin üzerinde Türk turist Sırbistan’ı ziyaret ederken, 200 binden fazla Sırp turist de ülkemizi ziyaret etti. Air Serbia’nın İstanbul uçuşlarını başlatmasıyla yolcu sayılarının daha da yukarılara çıkmasını diliyoruz. Küresel HUB olan havalimanımıza yabancı hava yolu şirketlerinin artan ilgisini görmek bize mutluluk veriyor. Amacımız en kısa sürede “100’ler kulübü” içinde yer almak. Havacılıkta kuralları belirleyen, sektöre yön veren bir havalimanıyız. İstanbul Havalimanı olarak hava yolu şirketlerinin birinci tercihi olmak ve Türk havacılığı adına geliştirdiğimiz bilgi, birikimi uluslararası arenada daha fazla sergilemek istiyoruz.”

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