Airfryer'da sağlıklı banana bread tarifi

Mutfağa girip kek yapma fikri bazen gözümüzde büyür ama banana bread tarifinde işler çok daha farklı. Olgunlaşmış muzlarınızı değerlendireceğiniz tarifle hem israfı önlüyor hem de sağlıklı bir tatlı hazırlıyorsunuz. İster evde tek başınıza çay saati yapın ister misafirlerinizi şaşırtın, banana bread her şekilde gönülleri fethediyor. Şimdi tarif için ihtiyacınız olan malzemeleri, pratikliğiyle işinizi kolaylaştıracak ve mutfağınızda harikalar yaratmanızı sağlayacak ürünleri sizin için derledik. İşte detaylar!

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Banana Bread malzeme listesi

3 adet olgun muz

1 adet yumurta

75 gram esmer şeker

75 gram tereyağı (eritilmiş)

4 tatlı kaşığı bal

125 gram tam buğday unu

1 çay kaşığı kabartma tozu

Yarım çay kaşığı tarçın

1/4 çay kaşığı tuz

Banana Bread nasıl yapılır?

Bir kapta unu, kabartma tozunu, tarçını ve tuzu karıştırın.

Başka bir kapta muzları çatalla ezin, üzerine yumurta, eritilmiş tereyağı, esmer şeker ve balı ekleyip iyice karıştırın.

Kuru malzemeleri ıslak karışıma ekleyip spatula ile homojen bir kıvam alana kadar karıştırın.

Airfryer'ın haznesini yağlayın veya pişirme kağıdıyla kaplayın ve karışımı içine dökün.

Kalıbı airfryer haznesine yerleştirip 140°C'ye ayarlayıp 50 dakika pişirin.

Pişip pişmediğini kürdan testiyle kontrol edin; kürdan temiz çıkıyorsa hazır demektir.

5-10 dakika soğuduktan sonra dilimleyip servis yapın.

Afiyet olsun!

Tarifte kullanılan malzemeler

1. Sağlıklı ve verimli: COSORI Sıcak Hava Fritözü (5,5 Litre)

Banana bread’in içi yumuşacık, dışı tam kıvamında pişsin istiyorsanız COSORI Airfryer tam size göre! 5,5 litrelik geniş sepetiyle 2-4 kişilik tarifleri rahatça yapabilir, 11 farklı pişirme programıyla sadece kek değil başka tatlar da deneyebilirsiniz. Ön ısıtma ve sıcak tutma özellikleri sayesinde kekiniz tam zamanında servis edilecek sıcaklıkta tutan airfryer'ın LED ekranı ve yapışmaz sepetleriyle kullanımı, bulaşık makinesinde yıkanan parçalarıyla da temizliği aşırı kolay.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullananların çoğu, özellikle kek ve tatlı yaparken kıvamının çok iyi olduğunu söylüyor. “Birçok yemek ve tatlı yaptık. Hepsi de çok iyi ve inanılmaz lezzetli oldu, çok kısa zamanda pişiyor ve hazırlıyor.” ifadelerine benzer yorumlar yapılıyor. Tarif kitapçığıyla birlikte gelmesi ise bir artı olarak görülüyor.

COSORI airfryer'ın yanında COSORI Sıcak Hava Fritözü almak isterseniz buraya tıklayın.

2. Tariflere lezzet katan: MYANAMUR Yerli Yeşil Muz (1 Kg)

Banana bread’in en önemli sırrı, tam olgunluğa gelmiş muzlardan geçiyor. MYANAMUR yerli yeşil muzlar, olgunlaşma sürecinde evde kendiliğinden karararak doğal lezzetini ortaya çıkarıyor. İster direkt olgunlaşmasını bekleyin ister hemen kullanmayacaksanız buzdolabında saklayın, oldukça dayanıklılar. Tatlı yapımında kullanılan klasik muzlara göre daha yoğun aromaya sahip olmalarıyla da banana bread için harika bir tercih!

Kullanıcılar ne diyor?

Yorumlar genelde muzların taze ve sağlam geldiği yönünde. "Önce sert geliyor birkaç gün dışarıda bekletmeniz gerekiyor sonrasında tadı harika!" yorumlarıyla bekledikçe tatlılaştığından bahsedenler, elmayla bekletince muzların daha kolay olgunlaştığını söylüyor.

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3. Karamelimsi tat arayanlara: Hanzade Bitkisel Esmer Şeker Toz (1 Kg)

Banana bread’in o hafif karamelli dokusu esmer şekerle bir başka güzel! Hanzade bitkisel esmer şeker, hem aromasını hem de rengiyle kekinize harika bir dokunuş katıyor. Tatlıya derinlik katan melas oranı tam kararında, ne çok yoğun ne çok hafif. Taze taze paketlenmiş şekilde geliyor, dolayısıyla nemlenme ya da topaklanma gibi sorunlar da yaşamıyorsunuz.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullananlar "Kurabiyelere ekstra lezzet katıyor, muhteşem bir ürün." yorumlarıyla esmer şekerin lezzetini çok beğendiklerini dile getiriyor. “Her zaman kullandığım ürünlerden, tadı çok iyi, hiç topaklanma yapmıyor.” diyenler sıkça yer alıyor.

Hanzade esmer şekerin yanında Irmak Esmer Küp Şeker almak isterseniz buraya tıklayın.

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4. Gerçek tereyağı lezzeti: Niyazibey Çiftliği Köy Tereyağı (1 Kg)

Ev yapımı banana bread’iniz mis gibi tereyağı kokmadan olur mu? Niyazibey Çiftliği köy tereyağı, Samsun’un Bafra ilçesinde geleneksel yöntemlerle üretiliyor. Sütün kaynağı belli ve katkı maddesi yok, sadece gerçek lezzet var. Yoğun ama rahatsız etmeyen kokusu ve tadıyla kekinize bambaşka bir hava katıyor. Üstelik tek başına kahvaltılarda ya da yemeklerde de rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

Yorumlarda en çok öne çıkan şey: “Rengi, kokusu ve tadı oldukça iyi.” diyenlerin çokluğu. Hem kıvamı hem kokusu hem de doğallığıyla kullanıcıları fazlasıyla memnun eden tereyağına “Harika! Tereyağ tadı aldım gerçekten.” yorumları gibi pek çok olumlu geri dönüş var.

Niyazibey Çiftliği tereyağının yanında Niyazibey Çiftliği Manda Tereyağı almak isterseniz buraya tıklayın.

5. Doğallık ve aromada zirve: Balparmak Balkovan Çiçek Balı (2 Kg)

Banana bread tarifinize biraz tatlılık biraz da doğallık katmak isterseniz Balparmak balı çok seveceksiniz. Marmara, Ege ve Akdeniz çiçeklerinden toplanan nektarlarla üretilen Balparmak bal, tarifinize doğadan gelen bir aroma katıyor. 2 kiloluk avantajlı paketiyle uzun süre kullanma imkanı sağlayan balı sadece keklerde değil kahvaltılarda da keyifle tüketebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullananlar balın kıvamından ve lezzetinden oldukça memnun. “Yıllardır kullanıyoruz, tadı harika” diyenlerden “Balın rengi, kıvamı ve tadı gayet güzel.” ifadelerine kadar pek çok olumlu yorum var.

Balparmak balın yanında Balparmak Yayla ve Ova Çiçek Balı almak isterseniz buraya tıklayın.

6. Lezzetin temeli: Tellioğlu Tam Buğday Unu (1 Kg)

Banana bread yaparken kullanılan un, kekin dokusunu ve lezzetini doğrudan etkiliyor. Gerçek buğday tadını tariflerine taşımak isteyenler için birebir olan Tellioğlu’nun katkısız tam buğday unu sayesinde hem daha sağlıklı hem de daha dolgun aromalı banana bread’ler yapmak mümkün. Kurabiye, ekmek ya da poğaça fark etmez, Tellioğlu unla mutfağınızda doğal ve lezzetli sonuçlar alabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullananlar özellikle unun pizzalara ve makarnalara kattığı tadı övüyor. “Makarna ve erişte yapımı için sürekli aldığım un çok memnunum.”, “Pizza için mükemmel.” gibi yorumlar öne çıkıyor.

Tellioğlu tam buğday ununun yanında İpek Değirmen Tam Kepekli Tam Buğday Unu almak isterseniz buraya tıklayın.

7. Tariflerin gizli kahramanı: Kenton Hamur Kabartma Tozu (15 Adet)

Banana bread’in güzelce kabarıp pofuduk olması için hamur kabartma tozunun kalitesi çok önemli. Kenton’un bu tek kullanımlık paketleri hem pratik hem de garantili sonuç veriyor. Her biri 10 gramlık 15 paket halinde geldiği için ölçü derdi yaşamıyorsunuz. Pastadan keklere, tüm hamur işlerinde güvenle kullanılabilen kabartma tozunun dolapta beklerken nem almaması da ayrı bir artı!

Kullanıcılar ne diyor?

Yorumlara bakıldığında kullanıcılar ürünün kalitesinden çok memnun olduğu görülüyor. Tariflerde deneyen pek çok kişi hamur kabartma tozunun “Bu zamana kadar kullandığımız en iyi kabartma tozu diyebilirim.” ifadelerine yer veriyor.

Kenton hamur kabartma tozunun yanında Naturpy Kabartma Tozu almak isterseniz buraya tıklayın.

8. Mis gibi kokusuyla: Wefood Organik Seylon Tarçın Tozu (45 gr)

Banana bread’in o sıcacık kokan havasını veren asıl şey tarçın! Wefood’un organik Seylon tarçını da Sri Lanka’dan ithal ve kumarin oranı çok düşük, yani gönül rahatlığıyla tüketilebilir cinsten. İncecik öğütülmüş yapısıyla hem kekin içinde eşit dağılıyor hem de yoğun ve yumuşak bir aromaya sahip. Cam kavanozda sunulması da ürünün tazeliğini korumasını sağlıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullananlar, ürünün kokusunu ve kalitesini çok beğeniyor. “Diğer tarçınlardan çok daha iyi” ve "Lezzetli bir ürün, kokusu da çok güzel." diyenler çok. Ayrıca tariflerde çok hoş bir aroma bıraktığı da yorumlarda sık sık geçiyor.

Wefood tarçın tozunun yanında Bağdat Toz Tarçın almak isterseniz buraya tıklayın.

9. Şık sunum ve kolay kesim için: WMF Nuova Pasta Seti

Banana bread’i fırından çıkarıp kesme zamanı geldiğinde düzgün bir dilimleme için doğru ekipman şart. WMF’in Nuova seti de tam bunun için tasarlanıyor! Paslanmaz çelikten yapılan set hem uzun ömürlü hem de bulaşık makinesinde yıkanabiliyor. Pasta bıçağı ve kaldırıcıdan oluşan set, banana bread’i parçaları dağılmadan servis etmenizi sağlıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

Yorumlarda ürünün kaliteli malzemeden yapıldığı ve elde sağlam bir duruşu olduğu sıkça vurgulanıyor. “Harika kalitede pasta seti. Çok şık ve gösterişli görünüyor. Bulaşık makinesinde yıkanabilir.” gibi yorumlar öne çıkıyor.

WMF pasta setinin yanında Karaca Jumbo Leaf 2 Parça Pasta Servis Seti almak isterseniz buraya tıklayın.

10. Sunumunuzu taçlandıran :Paşabahçe Timeless Servis Tabağı 300 Mm 1 Hk

Banana bread’inizi pişirdiniz, mis gibi koktu, sıra geldi estetik bir sunuma! Paşabahçe’nin mavi batik ve ağaç desenli servis tabağı, özellikle tatlı sunumlarında harika bir tercih. Hem fonksiyonel hem zarif; günlük kullanımda da özel günlerde de sofranıza hoş bir dokunuş katıyor. Cam kalitesi sağlam, tasarımı sade ama şık olan servis tabağı misafirli sofralar için ideal.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar tasarımını ve desenlerini oldukça beğeniyor. “Kalınlığı ve genişliği gayet iyi, tatlı sunumu için kullanıyoruz” diyenlerden “Ürün şık ve kullanışlı, tavsiye ederim” yorumlarına kadar birçok olumlu görüş var. Desenleriyle de öğünlerine renk katmak isteyenlerin favorisi!

Paşabahçe servis tabağının yanında Paşabahçe Estrella Oval Servis Tabağı almak isterseniz buraya tıklayın.

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