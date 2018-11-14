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AirPods 2 için bugün yeni bilgiler geldi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.11.2018 09:05 | Son Güncelleme

AirPods 2 modeli 2018 yılı bitmeden Apple Store’da satışa sunulabilir. Peki, AirPods 2 nasıl olacak?

AirPods 2 için bugün yeni bilgiler geldi

Apple, iPhone Xs ve iPhone Xr modellerini tanıtmış olduğu etkinliğin başlangıcında yeni AirPods hakkında ipuçları vermişti. Bir kadının kulağında olan yeni AirPods, Hey Siri komutunu eller serbest modunda destekleyecek ve su geçirmez bir yapıda olacak. Ancak etkinliğin başında gösterilen yeni AirPods, maalesef ki etkinlikte tanıtılmamıştı.

Apple’ın yeni AirPods’u Ekim ayında düzenleyeceği iPad etkinliğine saklayacağı düşünülüyordu. Ancak Cupertinolu teknoloji devi yeni AirPods’u geçen ayda da tanıtmamıştı. Bugün ise yeni AirPods hakkında dişe dokunur bilgiler geldi.

Söylentilere göre; AirPods 2 modeli 2018 yılı bitmeden satışa sunulacak. Yeni AirPods; Apple’ın yine tanıtıp 1 yılı aşkın süredir satışa sunmadığı AirPower kablosuz şarj matı ile uyumlu olacak. İlk seriden farklı olarak yeni taşıma kutusu kablosuz şarj destekli olacak.

Apple W3 çipi ile gelmesi beklenen yeni AirPods, su geçirmez özelliğe sahip olacak. Bunların yanında daha iyi müzik deneyimi için ses konusunda da iyileştirmelerin yapılacağı düşünülüyor. Türkiye’de son zamlar sonra 1.200 TL civarında satılan AirPods’un, yeni modelinin 1.500 TL‘den başlaması bekleniyor.

Red Hat’in 2019’dan beklentileri büyük.

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Anahtar Kelimeler:
AirPods 2 teknoloji

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