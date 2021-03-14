AirPods 3 için yeni fotoğraf! AirPods Pro'ya benziyor

Apple AirPods 3 kablosuz kulaklığı için iddialar birbiri ardına geliyor. Cupertinolu teknoloji devinin üreteceği söylenen AirPods 3'e dair daha önce önemli bir sızıntı gerçekleştirilmişti. O sızıntıda kulaklığın final tasarımına ait olduğu belirtilen bazı fotoğrafları yer almıştı. Şimdi ise yeni bir sızıntı gerçekleştirildi ve AirPods 3 tekrar göründü.

İŞTE AİRPODS 3'ÜN YENİ FOTOĞRAFI

52Audio tarafından sızdırılan AirPods 3 fotoğrafı, aslında bir önceki sızıntıyla oldukça paralel. Önceki sızıntıda kulaklığın saplarının küçüldüğü fark edilmişti. Ayrıca, AirPods 3 ile AirPods Pro'nun tasarım diline geçiş yapılacağı görülmüştü. Yeni sızıntıdan da yola çıkarak kulaklığın AirPods Pro'ya benzeyeceğini söylemek mümkün. Bunun dışında yeni sızıntıda AirPods kutusunun da, AirPods 2'ye nazaran küçüldüğü ve enine doğru uzadığı gözümüzden kaçmıyor.

AİRPODS 3 ÖZELLİKLERİ

AirPods 3'ün özellikleri için konuşulanlar arasında aktif gürültü engelleme teknolojisinin (ANC) ve şeffaflık özelliğinin yer almadığı söyleniyor ki bu oldukça üzücü bir durum. Uzamsal ses (Spatial Audio) özelliğinin ise Apple H1 çipi ile geleceği söylenen AirPods 3'te yer alması bekleniyor. 150 dolar gibi bir fiyatla çıkış yapacağı tahmin edilen kulaklığın, Jon Prosser tarafından da dile getirilen olası 23 Mart etkinliğinde tanıtılması muhtemel görünüyor.

