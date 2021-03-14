HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. AirPods 3 için yeni fotoğraf! AirPods Pro'ya benziyor

AirPods 3 için yeni fotoğraf! AirPods Pro'ya benziyor

14.03.2021 11:31 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
AirPods 3 için yeni fotoğraf! AirPods Pro'ya benziyor

AirPods 3 için yeni bir sızıntı gerçekleşti. Sızıntıyla, Apple'ın yeni nesil kablosuz kulaklığına ait olduğu söylenen yeni bir fotoğraf ortaya çıkartıldı. Fotoğraf, AirPods 3'ün tasarımına dair birçok soru işaretini ortadan kaldırıyor.

Apple AirPods 3 kablosuz kulaklığı için iddialar birbiri ardına geliyor. Cupertinolu teknoloji devinin üreteceği söylenen AirPods 3'e dair daha önce önemli bir sızıntı gerçekleştirilmişti. O sızıntıda kulaklığın final tasarımına ait olduğu belirtilen bazı fotoğrafları yer almıştı. Şimdi ise yeni bir sızıntı gerçekleştirildi ve AirPods 3 tekrar göründü.

İŞTE AİRPODS 3'ÜN YENİ FOTOĞRAFI

52Audio tarafından sızdırılan AirPods 3 fotoğrafı, aslında bir önceki sızıntıyla oldukça paralel. Önceki sızıntıda kulaklığın saplarının küçüldüğü fark edilmişti. Ayrıca, AirPods 3 ile AirPods Pro'nun tasarım diline geçiş yapılacağı görülmüştü. Yeni sızıntıdan da yola çıkarak kulaklığın AirPods Pro'ya benzeyeceğini söylemek mümkün. Bunun dışında yeni sızıntıda AirPods kutusunun da, AirPods 2'ye nazaran küçüldüğü ve enine doğru uzadığı gözümüzden kaçmıyor.

AirPods 3

AirPods 3 tasarımı ile tekrar karşımızda!AirPods 3 tasarımı ile tekrar karşımızda!

AİRPODS 3 ÖZELLİKLERİ

AirPods 3'ün özellikleri için konuşulanlar arasında aktif gürültü engelleme teknolojisinin (ANC) ve şeffaflık özelliğinin yer almadığı söyleniyor ki bu oldukça üzücü bir durum. Uzamsal ses (Spatial Audio) özelliğinin ise Apple H1 çipi ile geleceği söylenen AirPods 3'te yer alması bekleniyor. 150 dolar gibi bir fiyatla çıkış yapacağı tahmin edilen kulaklığın, Jon Prosser tarafından da dile getirilen olası 23 Mart etkinliğinde tanıtılması muhtemel görünüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kokuya dayanamayıp polisi aradılar, şoke eden gerçekle karşılaştılar Kokuya dayanamayıp polisi aradılar, şoke eden gerçekle karşılaştılar
Sürpriz Xiaomi kararı! Zafer kazandıSürpriz Xiaomi kararı! Zafer kazandı
Kamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptüKamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptü
Anahtar Kelimeler:
airpods Apple
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yüksek riskli grupta yer alıyordu! Flaş koronavirüs kararı

Yüksek riskli grupta yer alıyordu! Flaş koronavirüs kararı

Cansız bedeni tam 15 gün boyunca beklemiş! Korkunç olay

Cansız bedeni tam 15 gün boyunca beklemiş! Korkunç olay

Karahan Çantay'ın sevgilisi ortaya çıktı! Bu sözlerle veda etti

Karahan Çantay'ın sevgilisi ortaya çıktı! Bu sözlerle veda etti

Yer: Ankara! Mağarada suçüstü böyle yakalandılar

Yer: Ankara! Mağarada suçüstü böyle yakalandılar

İzmir'de genç çiftin sır ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi

İzmir'de genç çiftin sır ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi

Porno yıldızıyla klip çekti! Tüm ülkeyi ayaklandırdı

Porno yıldızıyla klip çekti! Tüm ülkeyi ayaklandırdı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

DSÖ'den Johnson&Johnson'ın tek dozluk aşısına acil kullanım onayı

DSÖ'den Johnson&Johnson'ın tek dozluk aşısına acil kullanım onayı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bursa'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Bursa'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Hatipoğlu 4 fakültenin dekanlığını mı yapıyor? Açıklama geldi

Hatipoğlu 4 fakültenin dekanlığını mı yapıyor? Açıklama geldi

'Palu ailesi' davasında kan donduran detaylar!

'Palu ailesi' davasında kan donduran detaylar!

Diğer Haberler

Apple HomePod'un fişini çekti

2017'de tanıtılmıştı, Apple fişini çekti!

OnePlus akıllı saat geliyor!

Yıllardır merakla bekleniyordu! Sonunda geliyor

Xiaomi ABD davasını kazandı!

Sürpriz Xiaomi kararı! Zafer kazandı

Find X3 ailesi oldukça iddialı geliyor

Find X3 ailesi oldukça iddialı geliyor

Android 11 güncelleme planını yayınladı

Android 11 güncelleme planını yayınladı

Samsung Galaxy M12 modelini tanıttı

Samsung Galaxy M12 modelini tanıttı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.