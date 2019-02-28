HABER

AK Parti Adalar belediye başkan adayından Erdem Gül'e eleştiri

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 18:00 | Son Güncelleme

AK Parti Adalar Belediye Başkan adayı Özlem Öztekin Vural, CHP Adalar Belediye Başkan adayı için, "Erdem Gül, kendi iradesiyle hareket etmiyor.

AK Parti Adalar belediye başkan adayından Erdem Gül'e eleştiri

İSTANBUL,(DHA) - AK Parti Adalar Belediye Başkan adayı Özlem Öztekin Vural, CHP Adalar Belediye Başkan adayı için, "Erdem Gül, kendi iradesiyle hareket etmiyor. Bir proje ürettiysen, önce bunun içini dolduracaksın. Adalar’ı tanımak için en az 5 yılını burada yaşayarak harcaman gerekir” dedi.

AK Parti Adalar Belediye Başkan adayı Özlem Öztekin Vural yaklaşan yerel seçimler öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

CHP'nin Adalar Belediye Başkan adayı Erdem Gül’ün oy potansiyeli hakkında konuşan Özlem Öztekin Vural, ideolojik olarak oy verenler olduğu için Erdem Gül’ün kendi çapında bir şansı olduğunu söyledi.

"Erdem Gül, kendi iradesiyle hareket etmiyor. Adalar’ı tanımak için en az 5 yılını harcaması gerekir" diye konuşan Özlem Öztekin Vural, "5 yıldan sonra çözümleri üretmek konusunda harekete geçebilir. Erdem Gül’ün Adalı olmayışı, Ada insanını tanımıyor olması, Ada siyasetini bilmiyor olması, Ada’da genel problemler hakkında hiçbir fikri olmayışı onun açısından eksi bir durumdur. Sonuçta CHP Başkanlığı’nın bulunduğu bir bölgedeyiz. Ama ben bu dönem bunun kırılacağına inanıyorum. Adalıların Adalı olmayan bir başkan adayına sempatiyle yaklaşmayacağını, bu sebeple de şansımızın çok büyük olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"BİR PROJEN VARSA ÖNCE ALTINI DOLDURACAKSIN"

Erdem Gül’ün bir röportajda “Uluslararası panelleri artıracağız” söylemine değinen AK Parti Adalar Belediye Başkan adayı Özlem Öztekin Vural, “Erdem Gül’e önce bu panelleri nerede yapacağını sormak istiyorum. Bir proje üretiyorsanız, önce bunun temelini vermek zorundasınız. Uluslararası panel yapmak tabii ki güzel bir fikir ama ağırlayacak bir yerin, panelleri gerçekleştirebileceğin bir konferans salonun yok. Adalar’da bunun için uygun bir yerin yok. Önce ben insana bunu sorarım. İlk önce temel ihtiyaçları, sorunları halledeceksin. Daha sonra Adalar’ın tanıtım sürecine geçeceksin. Bunların hepsi kademe kademe olur. Bir proje veriyorsan altını dolduracaksın, yoksa inandırıcılığını kaybedersin. Erdem Gül ‘Yassıada’yı Demokrasi Adası deyip beton adası yaptılar’ demiş amaburada panel verilecek tek yer yine Yassıada olacaktır. Başka yapacak yerin mi var?” açıklamasını yaptı.

"AK PARTİ SEÇMENİNİN BÖLÜNMESİ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Erdem Gül’ün “AK Parti ile seçmeni arasında artık gönül bağı olmadığını görüyorum” açıklamasına cevap veren Vural, “Adalar gibi bir bölgede Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı olsun diye sandığa giden insanlar, AK Parti’ye her şekilde oy verir. AK Parti seçmeninin bölünmesi söz konusu olamaz. Bu, bir inanç ve dava meselesidir. AK Parti'de menfaatçilik yoktur. CHP büyük bir yanılgı içinde. İlk önce kendi bölünmelerine, istifalara baksın. CHP ve HDP ittifakında nasıl bölündüklerine bir baksın” dedi.

AK Parti Adalar belediye başkan adayından Erdem Gül'e eleştiri

PARTNERGece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!Gece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!
Rektör Yıldız'dan 'motif' açıklamasıRektör Yıldız'dan 'motif' açıklaması
Denizli ve ilçelerinde 'Güven Masası' hizmete girdiDenizli ve ilçelerinde 'Güven Masası' hizmete girdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yıldırım Demirören istifa etti

Yıldırım Demirören istifa etti

Merkez Bankası'ndan gizlice 8 ton altın çıkarıldı iddiası

Merkez Bankası'ndan gizlice 8 ton altın çıkarıldı iddiası

İYİ Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

İYİ Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

Oğlunu evde bırakıp gitti, geldiğinde bu halde buldu

Oğlunu evde bırakıp gitti, geldiğinde bu halde buldu

Eski aşk kriz çıkardı iddiası! Kenan Doğulu ve Beren Saat boşanıyor mu?

Eski aşk kriz çıkardı iddiası! Kenan Doğulu ve Beren Saat boşanıyor mu?

Son dakika: HSK'dan Diyarbakır'daki gözaltı iddiasına inceleme

Son dakika: HSK'dan Diyarbakır'daki gözaltı iddiasına inceleme

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Meteoroloji uyardı! Yoğun kar geliyor

Meteoroloji uyardı! Yoğun kar geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Prof. Dr. Beril Dedeoğlu hastaneye kaldırıldı

Beril Dedeoğlu yoğun bakımda!

Cumhuriyet tarihinin en büyük tatbikatından yeni kareler

Cumhuriyet tarihinin en büyük tatbikatından yeni kareler

Bakırköy adliyesine baltayla girmeye çalıştı: Adaletimle geldim

Adliyeye baltayla girmeye çalıştı: Adaletimle geldim

Kadın muhtar, otomobilinde başından vurulmuş olarak ölü bulundu

Kadın muhtar, otomobilinde başından vurulmuş olarak ölü bulundu

Ordu'da hafif ticari araç uçuruma devrildi: 3 ölü

Ordu'da hafif ticari araç uçuruma devrildi: 3 ölü

Son dakika: HSK'dan Diyarbakır'daki gözaltı iddiasına inceleme

Son dakika: HSK'dan Diyarbakır'daki gözaltı iddiasına inceleme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.