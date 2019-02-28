AK Parti Adalar belediye başkan adayından Erdem Gül'e eleştiri

İSTANBUL,(DHA) - AK Parti Adalar Belediye Başkan adayı Özlem Öztekin Vural, CHP Adalar Belediye Başkan adayı için, "Erdem Gül, kendi iradesiyle hareket etmiyor. Bir proje ürettiysen, önce bunun içini dolduracaksın. Adalar’ı tanımak için en az 5 yılını burada yaşayarak harcaman gerekir” dedi.

AK Parti Adalar Belediye Başkan adayı Özlem Öztekin Vural yaklaşan yerel seçimler öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

CHP'nin Adalar Belediye Başkan adayı Erdem Gül’ün oy potansiyeli hakkında konuşan Özlem Öztekin Vural, ideolojik olarak oy verenler olduğu için Erdem Gül’ün kendi çapında bir şansı olduğunu söyledi.

"Erdem Gül, kendi iradesiyle hareket etmiyor. Adalar’ı tanımak için en az 5 yılını harcaması gerekir" diye konuşan Özlem Öztekin Vural, "5 yıldan sonra çözümleri üretmek konusunda harekete geçebilir. Erdem Gül’ün Adalı olmayışı, Ada insanını tanımıyor olması, Ada siyasetini bilmiyor olması, Ada’da genel problemler hakkında hiçbir fikri olmayışı onun açısından eksi bir durumdur. Sonuçta CHP Başkanlığı’nın bulunduğu bir bölgedeyiz. Ama ben bu dönem bunun kırılacağına inanıyorum. Adalıların Adalı olmayan bir başkan adayına sempatiyle yaklaşmayacağını, bu sebeple de şansımızın çok büyük olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.