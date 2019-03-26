AK Parti adayı Zeybekci: 30 ilçenin yarısının bile yakınından geçemeyecekler

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, Cumhur İttifakı AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, basın kuruluşlarının yöneticileri ile bir araya geldi. 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Zeybekci, CHP için, "30 ilçenin yarısının bile yakınından geçemeyecekler. Risk olsa bunları söylemem" dedi. Zeybekci, Seferihisar'da belediyeye ait barınaktan köpek ölüsü fotoğraflarını paylaşarak, onları gördükten sonra dün gece hiç uyuyamadığını söyledi.

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, basın kuruluşlarının temsilcileri ile bir otelde buluştu. 31 Mart yerel seçimleri öncesi "Oyunuzu İzmir'e ve kendinize verin" mesajını ileten Zeybekci, "Hep 'İzmir kazansın' dedik. İzmirli vatandaşlara hiçbir zaman 'Oyunuzu bana verin' demedim. Özellikle yerel seçimlerde hiç böyle bir şey söylemedim. 'Oyunuzu kendinize, ilçenize, İzmir'e verin' dedim. İzmir'imiz için hayırlısı neyse o olsun, bu pazar günü İzmirlimiz, İzmir'e oy verecek" diye konuştu.

Dört aydır İzmir'de kampanya yürüten Zeybekci, en az gittiği ilçeye 4- 5 kez gittiğini belirterek, "Pazar akşamı Türkiye'de tüm medya en çok İzmir'i konuşacak. Bunu da bir yere not edin. Demedi demeyin" ifadelerini kullandı. Zeybekci, bu iddiayı matematik olarak da ölçtüğünü vurgulayarak, şunları söyledi:

"Boğazıma bir yumruğun tıkandığı, 'Olmaz ya, böyle değildir, burada bir kaza olmuştur' dediğim ve çok etkilendiğim yer Karaburun, Mordoğan, Urla, Çeşme, Alaçatı, Çiğli. Buralardan negatif anlamda etkilendim. Karaburun'da kanalizasyonun denize ulaştığını görürsünüz. Bunlar beni çok etkilemişti. Dikili'de de AK Parti ilçe binasının sol tarafında oturduk. Sivrisinekler ve koku vardı. Kanalizasyon deresi var, doğrudan denize gidiyor. Çeşme'de kanalizasyon denize veriliyor, gördüklerime inanamadım."

'MUTASYONA UĞRAYAN HAYVANLAR VAR'

Menemen'deki Harmandalı çöplüğünde vahşi depolama yapıldığını söyleyen Zeybekci, civardaki hayvanların mutasyona uğradığını dile getirerek, "Çöp yığınları, zehir deresi, yayılan koku, mutasyona uğramış hayvanları herkesle paylaştım ama çaresiz bir bakıştan başka bir karşılık alamadım. Hayvanlar korku filmlerindeki gibiydi. Birbirlerini yiyorlardı. Bütün bunları söylediğimde birbirimizin gözünün içine bakıyoruz ve hayatımıza devam ediyoruz. 1 Nisan itibarıyla sizlerle tekrar oturup, konuşacağız. Biz bu işi nasıl yaparız diye" açıklamasında bulundu.

'DÜN GECE SAAT 04.00'E KADAR UYUYAMADIM'

Seferihisar'da belediyeye ait hayvan barınağında köpek ölülerinin bidonlarda tutulduğu fotoğrafları paylaşan Zeybekci, şunları söyledi:

"Ortada bir resim var, yeri, yurdu belli. Bidonlara doldurulmuş. Onların nasıl bir hayat sürdüğü ve sizin gözünüzün içine nasıl baktıkları belli. Yüzlerce ölü hayvan var. Tam detaylarını görmedim. Dün gece saat 04.00'e kadar uyuyamadım. 'Nasıl olur, nasıl böyle bir şeye duyarsız kalır?' diyorsunuz. Ben hayvan barınağına karşıyım. Türkiye'nin en modern hayvan kliniğini ben kurdum. Bizim yaptığımız muhteşem parklar vardı. Tekil anlamda aracın arkasına bağlayıp sürüyenler var ama bu toplu kıyım. O barınak olurken dünya starı olan sanatçılar da konserler düzenlemişler. İlk resimleri gördüm, bakamadım."

'AĞZIMLA KUŞ TUTTUM GİBİ'

Toplantıda bir gazetecinin "İzmir'de Zeybekci ağzıyla kuş tutsa seçim kazanamaz gibi bir algı var" ifadesi üzerine gülümseyen Zeybekci, "Sanki ağzımla kuş tuttum gibi geliyor bana" cevabını verdi. Zeybekci, "İzmir'i almaya gelmedik. İzmir'e kendimizi vermeye geldik. Hayatım boyunca inanmadığım hiçbir işin başına geçmedim. İzmir'in bu seçimi alacağını düşünüyorum. 'Ceketimizi koysak alırız' dendi bu şehirde. '30 ilçeyi alırız' dendi. Bu milletin kararı neyse o. Onun önüne ne nokta ne virgül koyarız. 30'un yarısının bile yakınından geçemeyecekler. Risk olsa bunları söylemem" dedi.

'NEYE, KAÇA ANLAŞTINIZ KARDEŞİM?'

Rakibi olan Millet İttifakı CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer'in projelerine ilişkin de açıklamalarda bulunan Zeybekci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Soyer, CHP'nin değil Kılıçdaroğlu'nun adayı. 'Benim projem yok' diyor. İlk projesi Brüksel'e ofis açmak olabilir, beni ilgilendirmez. Ama bir bakıyorsunuz adanın, tatil köyünün satıldığını görüyorsunuz. İttifak ettiğin bir parti, yasal olarak seçimlere katılıyor ama vicdanı olarak da terör örgütünden habersiz tek kelime dahi edemiyor. Terör örgütünden habersiz seninle ittifak yapması mümkün mü? 'İzmir'de aday çıkarmayacağız, bunu destekliyoruz' demesi mümkün mü? Bu neyin karşılığı? Şeffaf olarak İzmirlinin karşısına çık. 'Meclis listesinde şunlar şunlar bizim, şunlar şunlar başka partiden' diye söyle. 'Bu detaylarıyla İzmir'i yönetmek istiyoruz' de. Biz yönetmek değil hizmet etmek istiyoruz. Oyun şeffaf değil, oyun net değil. Çatır çatır söylüyor, 'Seçilenler, bizim sayemizde seçildiğini unutmayacak' diyor. Neye, kaça anlaştınız kardeşim?" diye konuştu.

'SEN BECERİKSİZSEN NE DİYEYİM'

AK Parti'li Nihat Zeybekci, "Seçilmediğiniz takdire 1 Nisan sabahı ne yapacaksınız" sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Milletin takdiri neyse o olur. Zafer İzmir'indir. 31 Mart akşamı ile ilgili iddialı konuşuyorum. Evet, elinizde bilgiler mi var? Evet, seçilemezsem ne yaparım? İzmir'deyim. Güne biraz geç başlarız, partide arkadaşlarımızla bir araya geliriz. 1 Nisan günü seçilip seçilmememiz önemli değil. Meclis üyelerimiz, belediye başkanlarımız, ilçe ve il yöneticilerimizle toplantı yapacağız. Durmak yok, derhal güne başlayacağız."

Zeybekci, CHP'nin AK Parti'nin İzmir'e yatırım desteği vermediği yönündeki eleştirilerinin hatırlatılması üzerine ise şunları söyledi:

"Bize ayrımcılık yapıyor, diyorlar. Kamu yatırımına baktığımız zaman; havaalanları, çevre yolları, İZBAN, içme suyu çalışmalarımız var. Gördes Barajı'yla ilgili de farklı yaklaşımları var. Şimdi İzmir'e haksızlık mı yapılıyor? Haksızlık yapılır bir hali var mı? Sen beceriksizsen ben ne diyeyim sana. 21'inci yüzyıl dünyasına uyum sağlamaya çalışan Türkiye, İzmir'siz bu yola devam etmek istemiyor. Ferhat dağları dele dele geliyor da Şirin ne halde? Çöp, ulaşım, trafik, otoparkımız ne halde? Kişi başına düşen yeşil alan ne halde? Spor salonlarımız ne halde? Belediye başkanlığına adayım. Seçilemediğim durumda, yeşil alanı, katı atık vahşetini ben mi bitireyim, körfeze verilen kanalizasyonu ben mi durdurayım, kent enstitülerini ben mi kurayım? 'İz bedel 30 bin TL' diyor. İstanbul'daki de aynı. Bütçeyi bilmiyor mu; biliyor. Sana 'Yap, parayı koyacağım' diyor. Bunu bile kullanıyorsan. 4 yıl 15 gün Ekonomi Bakanlığı yaptım, Aziz Kocaoğlu, bir gün gelip de, üstelik dostumdur, 'ağabey' diye hitap ettiğim biridir, 'İzmir'de şuna ihtiyaç var' demiş midir? Bir kere 'gittim' desin. İkinci çevre yolu İzmir'in en büyük ihtiyacı. Metro, İZBAN İzmir'in ihtiyacı. Bize ricada bulunulursa başımla beraber. Mevzu bahis İzmir ise gerisi teferruattır."

'ONAY BEKLEYEN PROJE YOK'

Buca metrosunun ilgili bakanlıklarda onay beklediği yönündeki bir soru üzerine de Zeybekci, "Biri yalan söylüyor. Ben devlet yalan söylüyor demek istemiyorum, kimse yalan söylüyor demek istemiyorum. Aziz Bey'i de seviyorum. Böyle bir şey yok. Bilgi edinme kanununa göre bakanlığa sorun, cevap vermek zorundalar. Eksikleri olabilir ama onay makamında bekleyen proje yok" dedi.