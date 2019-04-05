AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'dan yerel seçim açıklaması

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "Tüm Ankara'daki 12 bin 180 sandığın sayımına karar verilmesi talebiyle İl Seçim Kuruluna müracaatımızı bugün itibarıyla yapmış durumdayız." dedi. Özcan, AK Parti İl Başkanlığında yaptığı açıklamada, 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde, Ankara'nın 25 ilçesinde büyükşehir belediye başkan adaylığı seçimine ilişkin kullanılan oyların ilçe seçim kurullarınca yeniden sayımı ile ilgili talepte bulunduklarını bildirdi. Özcan, taleplerinin hukuka ve yasaya aykırı bir şekilde Akyurt, Ayaş, Elmadağ, Etimesgut, Evren, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Kızılcahamam, Mamak, Nallıhan, Yenimahalle, Çankaya 1, 2 ve 3. seçim kurullarında reddedildiğini belirtti. Altındağ, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya 4'üncü seçim kurulu, Çubuk, Gölbaşı, Keçiören, Polatlı, Pursaklar, Sincan, Şereflikoçhisar İlçe Seçim Kurullarında ise taleplerinin kısmen kabul edildiğini aktaran Özcan, "Kabul edilen ilçe seçim kurulları, fahiş orandaki geçersiz oylar nazara alındığında bu denli fahiş miktarda geçersiz oyun bir sandıkta çıkmış olması, hayatın olağan akışına uygun düşmeyeceğinden yeniden sayıma karar verilmiştir." ifadelerini kullandı.

"GEÇERSİZ OYLARIN GEREKÇESİNİN YER ALMADIĞI GÖRÜLÜYOR" İlçe seçim kurullarınca yapılan sayımlarda AK Parti'nin oyunun bin 807 olarak arttığını vurgulayan Özcan, şunları söyledi: "Yaptığımız incelemelerde, birçok sandıkta sonuç tutanaklarının gerekçe kısmında geçersiz oyların gerekçesinin yer almadığı, sandık kurulu başkanları tarafından gerekli titizliğin gösterilmediği, bu şekilde seçmen iradesinin doğru bir şekilde sandık sonuç tutanaklarına yansıtılmadığı açıkça görüldüğünde talebimiz kısmen kabul edilmiştir. Kabul edilen sandıklardaki taleplerimizi ve beyanlarımızı doğrulayan somut vakalar göz önünde tutulduğunda ilçe seçim kurulu kararlarının iptaline, asılları ilçe seçim kurullarında mevcut olan itiraz dilekçelerimiz ekinde de bulunan fahiş hataları gösterir sandık kurulu tutanağı ile oy sayım döküm cetvellerine ilişkin sandıkların yeniden sayılmasına çıkan somut olgular karşısında ilçedeki tüm sandıkların açılarak yeniden sayım dökümünün yapılmasına karar verilmesini içerir itirazlarımızı dün itibarıyla il seçim kurullarına sunulmuştur."

Özcan, sandık kurulu tarafından tanzim edilen ve bir nüshası parti görevlilerine, bir nüshası da ilçe seçim kurullarına verilen ve aynı olması gereken sandık sonuç tutanakları bakımından, partiye verilen imza ve mühürlü sandık sonuç tutanakları ile ilçe seçim kuruluna teslim edilen sandık sonuç tutanakları arasında farklılıklar olduğunun tespit edildiğini aktardı. "SEÇMEN İRADESİ, SANDIK SONUÇ TUTANAKLARINA YANSITILMADI" Bazı ilçe seçim kurullarına teslim edilen sandık sonuç tutanakları üzerinde oynama, ekleme, düzeltme yapıldığının belirlendiğini kaydeden Özcan, "Hukuk devleti olmanın zorunluluğu ve hukuki güvenlik ilkesi gereğince geçersiz oyların ne sebeple geçersiz olduğu mutlak surette gerekçeli olmak zorundadır. Dilekçemize konu oy pusulaları incelendiğinde birçok sandıkta, sandık sonuç tutanaklarının gerekçe kısmında geçersiz oyların gerekçesinin yer almadığı, sandık kurulu başkanları tarafından gerekli titizliğin gösterilmediği, seçmen iradesinin doğru bir şekilde sandık sonuç tutanaklarına yansıtılmadığı açıkça görülmektedir. Asıl olan temel bir hakkın korunması olup, hakkın kullanılmasına ilişkin belirlenen usul kuralları, hakkın güvenli bir şekilde kullanılmasına temin eden araç niteliğindedir." diye konuştu.