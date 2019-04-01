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AK Parti Bartın İl Başkanı: Oyların yeniden sayılması için itirazda bulunacağız

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.04.2019 15:42 | Son Güncelleme

AK Parti Bartın İl Başkanı Turhan Kalaycı seçim sonuçlarına itirazda bulanacaklarını belirterek, "Bartın Belediye Başkanlığı seçimlerinde geçersiz oylar ve mevcut oyların yeniden sayılması için itirazda bulunacağız" dedi.

AK Parti Bartın İl Başkanı: Oyların yeniden sayılması için itirazda bulunacağız

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- AK Parti Bartın İl Başkanı Turhan Kalaycı seçim sonuçlarına itirazda bulanacaklarını belirterek, "Bartın Belediye Başkanlığı seçimlerinde geçersiz oylar ve mevcut oyların yeniden sayılması için itirazda bulunacağız" dedi.
Dün yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Bartın'da resmi olmayan sonuçlara göre, mevcut başkan MHP'li Cemal Akın 14 bin 24 oy, AK Parti'nin adayı Yusuf Ziya Aldatmaz ise 13 bin 855 oy aldı. Cemal Akın 169 oy farkla yeniden başkan seçildi. AK Parti Bartın İl Başkanı Turhan Kalaycı, seçim sonuçlarına itirazda bulunacaklarını belirterek, "YSK'nın açıklamasına göre seçimi kazandığı belirtilen MHP ile partimiz arasında 169 oy farkı olduğunu görüyoruz. Yine yaklaşık bin 633 geçersiz oy var. Bunun yanında partimiz 12 belediye meclis üyeliğini kazanırken, MHP'den 7, CHP'den 6 meclis üyesi seçildi. Bartın Belediye Başkanlığı seçimlerinde geçersiz oylar ve mevcut oyların yeniden sayılması için itirazda bulunacağız" dedi.
Geçersiz oyların yeniden değerlendirilmesi ile seçim sonucunun değişme ihtimalinin olduğunu bildiren Kalaycı, şöyle konuştu:
"Bu kadar farkın olduğu yerde oyların yeniden değerlendirilmesi ile seçim sonucunun değişme ihtimalinin olduğunu düşünüyoruz. İtiraz dilekçemizi de bu akşam veya yarın sabah vereceğiz. Oy sayım işleminin yarın sabahtan itibaren başlayacağını düşünüyoruz. Kesin sonuçlar belli olduğunda kim belediye başkanı seçilirse seçilsin, bizim başkanımızdır. Ayrıca tüm halkımıza, tüm siyasi partilere huzurlu, olaysız bir seçim süreci geçirdiğimiz için teşekkür ediyorum."

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