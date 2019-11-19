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AK Parti Çanakkale İl Başkanı Yıldız, istifa etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.11.2019 14:37 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE AK Parti İl Başkanı Gültekin Yıldız, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Yıldız, istifa etti

Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE AK Parti İl Başkanı Gültekin Yıldız, görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Çanakkale AK Parti İl Başkanlığı görevini 2 Nisan 2018 tarihinden bu yana yürüten Gültekin Yıldız, Genel Merkez Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ile yaptığı görüşmenin ardından, istifa kararını aldığını duyurdu. Yıldız, konuyla ilgili yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Yaklaşık 8 yıl önce merkez ilçe yönetim kurulu üyesi olarak başlayan, Merkez İlçe Başkanı ve Çanakkale İl Başkanı olarak aralıksız devam eden siyasi görevim, dün akşam Genel Merkez Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Erkan Kandemir ile 7. Olağan Kongre çerçevesinde yaptığımız görüşme neticesinde, kendisine il başkanlığı görevimden istifamı sunmam ile son bulmuştur. İnşallah siyaseten verilen bu es hem şahsım hem de partimiz için hayırlara vesile olacaktır. 7. Olağan Kongre'nin partimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, resmi görevim olsun olmasın partimin bir neferi olarak en iyi bildiğim şeyi yapacağımın, yani samimiyetle ve heyecanla Çanakkale'mize hizmet etmeye devam edeceğimin bilinmesini istiyorum.”
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