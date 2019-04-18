AK Parti'de istifa sinyali: Bir sıkıntı varsa en başta kendimizde ararız

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, partisinin Ankara İl Başkanlığı'nda gazetecilerle kahvaltılı toplantıda bir araya gelerek, 31 Mart yerel seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, seçim çalışmaları kapsamında başkentin 25 ilçesinin her bir köşesine ulaşmaya çalıştıklarını belirten Özcan, Ankara'nın 24 ilçesinin 24'ünde oylarını yükselttiklerini ve Cumhur İttifakı ile 25 ilçenin 22'sinde kazandıklarını söyledi. Özcan, seçim günü sahada görev yapan partili sayısına ilişkin detaylar vererek, "Ankara'da toplam 50 bin 817 kişi, sadece seçim günü görev yapmıştır. Seçim İşleri Başkanlığımızdaki arkadaşlarımızla yıllardır yaptığımız gibi seçim öncesi sandıkta görev yapacak arkadaşlarımızı da eğitimlere aldık." bilgisini verdi. Seçim sonrası yapılan itiraz sürecine ve süreç içinde partililerin yaptığı çalışmalara da değinen Özcan, şunları kaydetti: "Seçimin ertesinde iki gün boyunca birçok teşkilat mensubumuz bütün katlarda olmak kaydıyla 12 bin 180 sandığı tek tek inceledik. Bu incelemelerin sonucunda bazı kaydırmalar da tespit ettik. 12 bin 180 sandığın 3 bin küsuruna da itirazda bulunduk. Bunların nedenlerine baktığımız zaman, geçersiz oylardan ve aynı zamanda bu gibi kaymalardan dolayı sandık yönetimimizdeki arkadaşımız itiraz etmiş ama sandık başkanı tarafından kabul görmemiş. Bilhassa muhtarlık seçimi inanın sıkıntı. Muhtarlık seçimi için pusula atmamış iptal etmiş. O mahalleye yeni taşınmışsındır ve muhtar hakkında fikrin yoktur boş atmışsındır. Veya iki tane ya da üç tane pusula koymuş onu geçersiz saymış. İlçeyi, meclisi ve büyükşehiri kullanmış bu geçerli oyları iptal etme nedeni muhtarlık." Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER En çok onlara yakışıyormuş! Tartışılan isim hakkında suç duyurusu Yüksek Seçim Kurulu İstanbul için toplanıyor!

"ANKARA'NIN SORUNLARINI BİR GÜNDE KONUŞAMAZSIN"



Özcan, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının "2014 seçimlerini kazandığı ama kaybettirildiği" algısıyla çalışma yürüttüğünü ifade ederek, "Bu seçimde görüyoruz aynı durumu, itirazları neden beklemiyorlar. Bir önceki seçimi hatırlarsanız, Anayasa Mahkemesi'nden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşınacaktı neredeyse." diye konuştu. Cumhur İttifakı ruhuna uygun olarak MHP ile uyumlu bir seçim süreci geçirdiklerini ve bu uyumun devam edeceğini vurgulayan Özcan, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ilk belediye meclisi toplantısında yaşananlara dikkati çekti. Özcan, "İlk toplantıda hemen iş patladı. AK Parti ve MHP grubu olarak ortak iki tane öneri verildi. Mesela bir önergenin ne olduğunu kimse bilmiyor. Çünkü önergenin ne olduğu okunmadı ve oylanmadı bile. Meclis başkanı hangi partiden olursa olsun ilk oturumdaki olağan toplantıda onu okur ve oylar. 'Yasama, yargı, yürütme' diyorsun. Sen bir de orada yargılık yapıyorsun. Bu önerge hukuksuz veya usulsüz diyor. Böyle bir şey olabilir mi?" dedi.

"BİR SIKINTI VAR İSE EN BAŞTA BİZ KENDİMİZDE ARARIZ"



Seçim sonuçlarına ilişkin olarak Ankara özelinde bir öz eleştiri yapıp yapmadıklarının sorulması üzerine Özcan, sandık müşahitleri ve yönetimleri ile mahalle ve gençlik kolları teşkilatlarının üzerine düşen görevi eksiksiz yerine getirdiklerini söyledi. Özcan, bazı yerlerde aksayan durumlar olduğunu ancak teşkilatlardan gerekli takviyelerin yapıldığının altını çizerek, şunları söyledi: "Bir eksiklik ya da bir sıkıntı var ise en başta biz kendimizde ararız. Ankara'da bu işin sorumlusu da en başta Ankara il başkanıdır. Bizler uzun yıllar teşkilatlarda görev yaptık. Seçim Koordinasyon Merkezi'nde günlük değerlendirmemizi hep yaptık. Seçimden bugüne kadar da kendi içimizde öz eleştirilerimizi yaptık. Şu anda hala bunları raporlama şeklinde hazırlıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza bunları detaylı bir şekilde sunacağız. Her ilin ve her ilçenin kendine özel bir durumu oluyor. Bizler kendi eksiklerimizi araştırıyoruz. Bizlerde esik vardır ama ilçe teşkilatlarında hele ki mahalle teşkilatlarında ve sandık yönetimlerimizde yoktur."