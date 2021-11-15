AK Parti'de görev değişimi iddiası! Naci Bostancı yerine İsmet Yılmaz gelecek

AK Parti, sürpriz bir görev değişimine hazırlanıyor. AK Parti Grup Başkanlığı görevini yürüten Naci Bostancı'nın görevden affını istediği iddia edildi.

Edinilen bilgiye göre, Naci Bostancı, bir süre önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşerek, bu talebini iletti ve farklı bir görev üstlenebileceğini söyledi.

Bostancı'nın genel başkan danışmanı olarak, AK Parti Genel Merkezi'nde görev alabileceği belirtiliyor.

Naci Bostancı'dan boşalacak Grup Başkanlığı'na ise Meclis Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz’ın geleceği öğrenildi.

Grup başkanlık görevine gelecek Yılmaz, grup başkanvekillerinin görevlerinin koordinasyonunu sağlayacak, çalışmalara başkanlık edecek ve Meclis çalışmaları konusunda planlama yapacak.

AK PARTİ YENİ GRUP BAŞKANINI SEÇECEK

AK Parti Grubu, 17 Kasım Çarşamba günü saat 11.15'te basına kapalı toplanacak.

Toplantıda, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, 2023 seçimleri kapsamında AK Parti Genel Merkezi'nde görev alacağı için yeni Grup Başkanı'nın belirlenmesi amacıyla, Grup İç Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre seçim yapılacak.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 11.45'te, haftalık olağan grup toplantısında partililere hitap edecek. Yalnızca bakanların ve milletvekillerinin iştirak edeceği grup toplantısında, maske ve mesafe kuralına riayet edilecek.

AA

