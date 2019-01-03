AK Parti'de yerel seçimde 10 belediye başkanı aday gösterilmedi!

AK Parti’de istifa eden belediye başkanlarının yerine gelen isimlerden sadece 5’i yeniden aday listelerine girebildi. Türkiye Gazetesi'nden Damla Peker'in haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 2019 seçimlerine hazırlanırken “metal yorgunluğu” olarak değerlendirdiği partideki yenilik süreci ilk mevcut belediye başkanlarının istifalarıyla başladı. İlk istifa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’tan geldi. 22 Eylül 2017’de Topbaş’tan boşalan İBB Başkanlığı’na o dönem Başakşehir Belediye Başkanı olan Mevlüt Uysal getirildi. Mevlüt Uysal’dan boşalan koltuğa da Başakşehir Belediye Başkan Yardımcısı Yasin Kartoğlu oturdu. Topbaş’ın ardından ikinci istifa Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan’dan geldi. Akdoğan’ın yerine ise Rıfat Özkan geldi. İstifa eden Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş’in yerine Dursun Ay seçilirken Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’nin istifasının ardından koltuğuna Alinur Aktaş oturdu. Ordu Büyükşehir Belediyesi’nde ise Enver Yılmaz’ın istifası sonrası yerine Altınordu belediye Başkanı Engin Tekintaş getirildi.

Görevinden gözyaşlarıyla istifa eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur’un yerine ise Altıeylül ilçesi Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu seçilirken; Çorum Belediye Baskanı Mustafa Külcü yerine Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Gül getirildi. Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek’in yerine de Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna seçilirken, Esenyurt Belediye Başkanlığından istifa eden Necmi Kadıoğlu yerine de Ali Murat Alatepe getirildi. VEKİLLİK İÇİN İSTİFA ETTİLER



İstifa eden belediye başkanlarının bir bölümü de 24 Haziran seçimlerinde milletvekili adayı olmak için görevi bırakan 3 dönemlik belediye başkanlarıydı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tahir Akyürek, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yusuf Ziya Yılmaz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, İstanbul Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Hatay Reyhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi milletvekilliği oldu. Konya’da Akyürek yerine Uğur İbrahim Atay, Samsun’da Yılmaz yerine Zihni Şahin, Malatya’da Çakır yerine Hacı Uğur Polat, Bilecik’den Yağcı yerine Nihat Can, İstanbul Fatih’ten Demir yerine Hasan Suver ve Reyhanlı’dan ise Şanverdi yerine Mimar Mehmet Çüter getirildi.