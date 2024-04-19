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AK Parti'den CHP'ye geçmişti! Saymaz'dan CHP'li başkana sert sözler: Dakika bir gol bir, kendi iktidarınızı sabote ediyorsunuz

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
19.04.2024 12:07
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31 Mart seçimlerinden sonra AK Parti'den CHP'ye geçen belediyelerden biri de Balıkesir olmuştu. Ankaralı CHP’li eski milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin yeni başkan Ahmet Akın'ın Balıkesir'de danışmanı olduğu iddiası gazeteci İsmail Saymaz'ı kızdırdı. Saymaz 'dakika bir gol bir' diyerek CHP'li isimleri eleştirdi ve 'Eğer bu iddia doğruysan vazgeçsinler' ifadesini kullandı.

AK Parti'den CHP'ye geçmişti! Saymaz'dan CHP'li başkana sert sözler: Dakika bir gol bir, kendi iktidarınızı sabote ediyorsunuz

Gazeteci Altan Sancar, CHP’li eski milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın danışmanı olduğunu iddia etti. Söz konusu iddiada Hakverdi’nin Akın’ın özel kalem müdürü olabileceği de belirtildi. Gazeteci İsmail Saymaz Sözcü TV'de katıldığı yayında bu iddiaya sert tepki gösterdi.

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Kazanılan belediyeler üzerinden CHP'yi 'Dakika bir gol bir' diyerek eleştiren Saymaz, "Neden yapıyorsunuz! Bakın yani kendi iktidarınız sabote ediyorsunuz!" ifadelerini kullandı.

Saymaz'ın konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde;

Şimdi bu doğru bir şey mi yani! Ben şimdi Ahmet Akın'ı biliyorum, Ali Haydar Hakverdi ile sohbetim yok ama tanıyorum. Ali Haydar Hakverdi Ankara Milletvekili, Balıkesir'i tanımaz bilmez, yanlış bilmiyorsam! Yazlığı varsa bilemem de yani yazlıkçı diye de belediyenin danışmanı mı olunurmuş ya!

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"YAPMAYIN BÖYLE ŞEYLER"

CHP'liler ya neden yapıyorsunuz! Bakın yani kendi iktidarınız sabote ediyorsunuz! Yapmayın, böyle şeyler! Yani şimdi Ali Haydar Hakverdi bir kere milletvekilisin, milletvekili maaşı alıyorsun emekli maaşı eğer emekliyse tabi alıyorsun. Gerek var mı belediye başkanın özel kalemi olmaya gerek var mı?

"NASIL İZAH EDİLEBİLİR?"

Yani yakışıyor mu ya! Milletvekillisiniz siyasi hayatınız var, ikincisi yani Balıkesirli değilsiniz ki ya! Balıkesirli olsa yine de gam yemeyeceğim! Balıkesirli olmayan bildiğim kadarıyla doğma büyüme Tuzluçayırlı yani Mamaklı bir milletvekilinin kalkıp Balıkesir'den başkan danışmanı olması nasıl izah edebilir Balıkesirlilere? Ne diyeceksiniz!

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"DAKİKA BİR GOL BİR"

Siz bu arada bir şey söyleyeyim; Balıkesir Belediyesi AK Parti'nin en iyi yönetilen belediyelerinden biridir yani orayı da batırıp bırakmayın. Yani sizin önünüzde şey gibi belediye değil orası yani AK Parti'nin yüzüne gözüne bulaştırdığı batırdığı yerlerden biri değil! Bursa değil mesela, Bursa batırıldı. Balıkesir bildiğim kadarıyla öyle çok büyük bir müsrifliğin olduğu bir belediyeden söz edemiyoruz.

Şimdi kardeşim dakika bir gol bir yani, Ahmet Akın belediye başkanı oluyor getiriyor milletvekili arkadaşını danışman yapıyor. Yakışıyor mu, bütün bunlar yani! Umarım doğru değildir, umarım doğruysa da vazgeçerler bu tip şeylerden.

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ŞEHRİN MEYDANINA AFİŞ ASILMIŞTI

Seçimlerden önce CHP'liler eski AK Partili başkan Yücel Yılmaz'ı hedef alarak şehrin meydanına 20 metrelik afiş asmıştı. Dikkat çeken pankartta yıl yıl yapılan harcamalar yazılmış, "Yücel Yılmaz Balıkesir'i parsel parsel sattı" ifadesine yer verilmişti.

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YILMAZ'IN SÖZLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Öte yandan eski AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz katıldığı bir etkinlikte kendilerini desteklemeyenlerden hesap soracağını söylemişti. Sözleri tepki çeken Yılmaz, "Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz diyorlar ya; Bize destek sözü vermeyenlerle de bu şehrin bir hesabı olacaktır." sözleriyle seçim sonrasını işaret etmişti.

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Balıkesir CHP İsmail Saymaz
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