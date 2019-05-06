AK Parti'den flaş YSK açıklaması: Bugün karar çıkabilir

AK Partili Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine AK Parti’nin yaptığı olağanüstü itiraz hakkında, katıldığı televizyon kanalında değerlendirmede bulundu. İlçe Seçim Kurullarının tutanaklarını ve kararlarını tek tek incelediğini belirten Özel, "Burada YSK’ya doğru bilgilerin verilmediğini tespit ettiğimiz ve düzeltilmesini isteyeceğimiz konular var. Bunun bir raporlamasını, YSK yaptı ama Genel Merkez olarak biz de yaptık. Aramızda uyuşmazlıklar ve örtüşmeyen noktalar var. Gelen raporların eksik olduğu ve YSK'ya bir takım yanıltıcı bilgiler gönderildiğini, belgeleriyle tek tek kurul önünde dile getireceğiz. Bununla ilgili bütün hukuki görüşleri, argümanları kurul önüne sunacağız" diye konuştu.

'TUTARSIZLIK VAR'

Kısıtlı seçmenlerle ilgili sayı tutarsızlıkları olduğunu aktaran AK Partili Özel, "Mesela bazı yerlerde mahkeme kararlarını sunmuşuz, kesinleşme şerhini sunmuşuz, ona rağmen 'Kesinleşme şerhinin ve mahkeme kararının olmadığı' şeklinde tespitler var, bunların da olduğunu biz göstereceğiz. Genellikle bu sandık kurulu başkan ve üyelerinin kamu görevinden seçilmeyenleriyle ilgili bir tutarsızlık var. 'Taşerondan sürekli işçi kadrosuna geçen kişi kamu görevlisi midir, değil midir?' Bunu sınıflandırması başka türlü olmuş. Bana ilk gelen bilgi notlarından 19 bin 623 kişinin tamamının da kamu görevlilerinden seçilmediğini biz ispat etmiş bulunmaktayız. Neredeyse ders başına ücretli öğretmenlik yapanları bile, kamu görevlisi statüsünde değerlendirip sınıflandırmaya tabi tutmuşlar. Bunun yanlış olduğunu, bununla ilgili Devlet Personel Başkanlığı’nda bir görüş var, bununla ilgili kurul üyelerine bir sunum yapacağız" açıklamasında bulundu.