AK Parti'den MHP'ye ittifak teklifi!

Mart 2019'daki yerel seçimlere yönelik hazırlıklar kapsamında Ak Parti 10-12 Ağustos arasında, Seçim İşleri Başkanlığı'nın koordinasyonunda 81 il seçim koordinasyon merkezi (SKM) başkan ve yardımcılarını Kızılcahamam'da kampa aldı. Kampta, 24 Haziran seçimlerinin sonuçları ve yaşanan aksaklıklar, söz konusu eksikliklerin yerel seçimlere kadar giderilmesi için yapılacak çalışmalar ele alındı. Teşkilatları motive etmeyi de hedefleyen kampta, 24 Haziran seçim sonuçlarının genel merkeze en hızlı şekilde iletilmesi konusunda dereceye giren iller plaketle ödüllendirildi.
Yapılan toplantılarda, 24 Haziran seçim süreci ve sonucuna ilişkin genel merkezin talimatıyla illerce hazırlanan raporlar da değerlendirildi. Söz konusu raporlarda ağırlıklı olarak aday listelerinde bazı dengelerin gözardı edilmesi ve bayrak, broşür, pankart gibi propaganda malzemelerinin teşkilatlara çok geç gönderilmesine yönelik eleştirilerin dillendirildiği belirtildi.
"SIKINTI YARATABİLECEK İSİMLERDEN KAÇINILSIN"
Milliyet'te yer alan haber göre, 24 Haziran sonuçları ışığında Mart 2019 seçim sürecinde dikkat edilmesi gereken konular değerlendirilirken, katılımcılardan, "Mahalli idareler seçimlerinde adaylar belirlenirken, tabanın ve teşkilatların taleplerine, örgütsel dengelere daha çok dikkat edilsin. Tabanda, teşkilatlarda, kamuoyunda karşılığı olan isimler tercih edilsin. Parti içinde sıkıntı yaratabilecek isimlerden kaçınılsın" uyarıları geldi.
24 Haziran seçim sonuçlarına MHP ile yapılan ittifakın etkisi konusunda ise, katılımcılar farklı görüşler dillendirdi. Bazı SKM başkanları, Ak Parti'den MHP'ye oy geçişleri yaşandığına dikkat çekerek, ittifaktan beklenen faydanın sağlanamadığı tezini savundu. Yerel seçim arifesinde bazı yörelerde MHP'li isimlerin kendilerini "ittifakın adayı" olarak lanse ettiği bilgisinin de paylaşıldığı toplantıda, bunun teşkilatlarda ve tabanda rahatsızlık yarattığı vurgulandı.
"GAYRI RESMİ OLABİLİR"
MHP ile ittifakın Ak Parti'ye çok fayda getirmediği görüşünü savunanların yanı sıra kampta bazı katılımcılar, "MHP ile ittifakın bazı yörelerde olumlu yansıma yarattığını" vurguladı. Bu grup özellikle partinin zayıf olduğu yerlerde yerel seçimde MHP ile ittifak yapılmasını talep etti. Bunun üzerine toplantıda yerel seçimlerle ilgili bir ittifak düzenlemesinin bulunmadığı, bu yönde bir düzenleme için zaman da kalmadığı belirtilerek, "Yerel seçimde ittifak olursa gayri resmi olur. O da sınırlı olur" görüşü dile getirildi.
DEVLET BAHÇELİ 'OLMAZ' DEMİŞTİ
Bayramın ilk günü merhum Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret eden Bahçeli ise, burada gazetecilerin yerel seçimlere yönelik sorularını yanıtlarken şu değerlendirmeyi yapmıştı:
"Mahalli idareler seçimlerinde siyasi partiler arasında ittifak söz konusu olmaz. Çünkü her ilçe ve belde de ortaya çıkmış olan adaylar ya akrabalarıyla ya komşularıyla ya köylüsüyle ya mahallelisiyle bir dayanışma içerisinde bulunarak seçimini sürdürmektedir. Bununlar içerisinde değişik partilerden insanlar da bulunmaktadır. Doğal bir ittifak, adayın, belediye meclis üyesi, il genel meclis üyesi insanların varlığıyla sağlanmaktadır. Bazıları vardır hiç oy alamamaktadır, bazıları vardır beklenmedik oranda oy almaktadır. Onun için bunu partiler arası bir ittifak şeklinde yorumlayarak, işte birilerinin Millet İttifakı ile tekrar bir yarışa sokma hevesi kursaklarında kalır. Böyle bir şey olmaz. İsterse denesinler Millet İttifakı'nı, HDP'yi de dahil etmek suretiyle. Değişik adaylar çıktığı zaman ne Cumhuriyet Halk Partisi ne de diğerleri o adaylar etrafında bir bütünlük sağlamakta güçlük çeker. İşin tabiatı bu, doğal yapısı bu."
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