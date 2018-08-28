AK Parti'den MHP'ye ittifak teklifi!

Mart 2019'daki yerel seçimlere yönelik hazırlıklar kapsamında Ak Parti 10-12 Ağustos arasında, Seçim İşleri Başkanlığı'nın koordinasyonunda 81 il seçim koordinasyon merkezi (SKM) başkan ve yardımcılarını Kızılcahamam'da kampa aldı. Kampta, 24 Haziran seçimlerinin sonuçları ve yaşanan aksaklıklar, söz konusu eksikliklerin yerel seçimlere kadar giderilmesi için yapılacak çalışmalar ele alındı. Teşkilatları motive etmeyi de hedefleyen kampta, 24 Haziran seçim sonuçlarının genel merkeze en hızlı şekilde iletilmesi konusunda dereceye giren iller plaketle ödüllendirildi.

Yapılan toplantılarda, 24 Haziran seçim süreci ve sonucuna ilişkin genel merkezin talimatıyla illerce hazırlanan raporlar da değerlendirildi. Söz konusu raporlarda ağırlıklı olarak aday listelerinde bazı dengelerin gözardı edilmesi ve bayrak, broşür, pankart gibi propaganda malzemelerinin teşkilatlara çok geç gönderilmesine yönelik eleştirilerin dillendirildiği belirtildi.

"SIKINTI YARATABİLECEK İSİMLERDEN KAÇINILSIN"



Milliyet'te yer alan haber göre, 24 Haziran sonuçları ışığında Mart 2019 seçim sürecinde dikkat edilmesi gereken konular değerlendirilirken, katılımcılardan, "Mahalli idareler seçimlerinde adaylar belirlenirken, tabanın ve teşkilatların taleplerine, örgütsel dengelere daha çok dikkat edilsin. Tabanda, teşkilatlarda, kamuoyunda karşılığı olan isimler tercih edilsin. Parti içinde sıkıntı yaratabilecek isimlerden kaçınılsın" uyarıları geldi.