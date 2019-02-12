AK Parti'den TBMM'ye yasa teklifi

AK Parti Ceza Muhakeme Kanunu değişiklik teklifi verdi.

AK Parti Ceza Muhakemeleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM'ye sundu. 12 maddelik kanun teklifi, Ceza Muhakemesinde iki dereceli yargılamayı öngören istinaf kanun yolunun 20 Temmuz 2016 tarihinde faaliyete geçtiği hatırlatılarak, iki yıldan fazla süredir uygulanan iki dereceli yargılama usulünün hızlı ve etkili yargılamanın gerçekleştiğini ve yargılama sürecinde verilen kararların kesinleşme sürelerinin azaltıldığı ifade edildi.

Bölge adliye mahkemelerinin işleyişinde çıkan bir takım aksaklıkların gerekli tedbirler alındığı ve bölge adliye mahkemelerinin daha hızlı ve etkili çalışmalarının sağlanmasının amaçlandığı kaydedildi.

Teklif, İcra ve İflas Kanunu, 2004 sayılı Kanun, Hakim ve Savcılar Kanunu, Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ve Bölge Adliye Mahkemeleri Kanunlarında değişiklik yapılmasını kapsıyor.

