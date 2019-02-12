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AK Parti'den TBMM'ye yasa teklifi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.02.2019 18:46 | Son Güncelleme

AK Parti Meclis'e yasa teklifi sundu. Teklif bölge mahkemelerinin daha etkin kullanılmasını amaçlıyor.Teklif hakim savcı adayların yazılı sınavlardan 70 puan üstünü almayı zorunlu kılıyor. Teklifle uzun yargılama sürelerinin düşmesi planlanıyor.

AK Parti'den TBMM'ye yasa teklifi

AK Parti Ceza Muhakeme Kanunu değişiklik teklifi verdi.

AK Parti Ceza Muhakemeleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM'ye sundu. 12 maddelik kanun teklifi, Ceza Muhakemesinde iki dereceli yargılamayı öngören istinaf kanun yolunun 20 Temmuz 2016 tarihinde faaliyete geçtiği hatırlatılarak, iki yıldan fazla süredir uygulanan iki dereceli yargılama usulünün hızlı ve etkili yargılamanın gerçekleştiğini ve yargılama sürecinde verilen kararların kesinleşme sürelerinin azaltıldığı ifade edildi.

Bölge adliye mahkemelerinin işleyişinde çıkan bir takım aksaklıkların gerekli tedbirler alındığı ve bölge adliye mahkemelerinin daha hızlı ve etkili çalışmalarının sağlanmasının amaçlandığı kaydedildi.

Teklif, İcra ve İflas Kanunu, 2004 sayılı Kanun, Hakim ve Savcılar Kanunu, Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ve Bölge Adliye Mahkemeleri Kanunlarında değişiklik yapılmasını kapsıyor.

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Okuyucu Yorumları 53 yorum
Bu ülkede yargı çoktan bitmiş devir padişah devri olmuş!
ülkede gayet adalet var sen seksenlerde kalmişsin saati kurmazsan durur
@maslan_1980_giphi bu devran hep böyle gitmeyecek elbet sizde bir gün arayacaksınız adaleti
70 puan barajı eskiden vardı ama 15 temmuz bahanesi ile kaldırıldı. belli ki hakimliğe alınacak akp li üniversite mezunu kalmayınca baraj koyalım dediler. şimdi bu sayın hakimler adalet mi dağıtacak.
Ülkede olmayan adalet için boşuna para vermeyin hakim savcılara nede olsa tayyip efendi ne derse o olur
MÜSLÜMANLIK VE ADALET! BİRBİRİNE ZIT KELİMELER! SADECE TEK BİR SORU SORUYORUM: HANGİ MÜSLÜMAN ÜLKEDE ADALET VAR?ÇOK YAZIK!BİZE YAKIŞMIYOR! ALLAH SONUMUZU HAYRETSİN!
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