AK Parti Fatih Kadın Kolları'ndan sergi ziyareti

İSTANBUL (AA) - AK Parti Fatih Belediye Başkan Adayı Ergün Turan ve Kadın Kolları üyeleri, Fatih Kız İmam Hatip Ortaokulu’ndaki resim atölyesinde eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi.

Fatih Kız İmam Hatip Ortaokulu'nda resim öğretmeni Ertuğrul Çakır öncülüğünde oluşturulan, 5.sınıftan üniversite 4. sınıfa kadar kız öğrencilerin sanatla buluştuğu resim atölyesi ziyaretinde konuşan AK Parti Fatih Belediye Başkan Adayı Ergün Turan, geleceğin ressamlarının özveriyle çalışarak çok güzel eserler ortaya koyduklarını belirtti.

Öğrencileri tebrik eden ve eserleriyle yakından ilgilenen Turan, "Öğrencilerimize hem öncülük eden hem de yaratıcılıklarını ortaya çıkarmalarına zemin hazırlayan resim öğretmeni Ertuğrul Çakır’a ve atölye çalışmaları için her türlü desteği veren okul müdürü Cahit Top’a ayrıca teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti Fatih Kadın Kolları Başkanı Nurhan Çalık ise atölyeyi 27 Şubat Dünya Ressamlar Günü’nde ziyaret etmek istediklerini belirterek, "Her bir ressam adayının bugün olduğu gibi gelecekte de çok iyi eserler vereceğine inancımız sonsuz. Biz de yetenekli gençlerimizin motivasyonlarına bugünden katkıda bulunmak amacıyla buradayız." dedi.

Resim öğretmeni Ertuğrul Çakır da 7 yıl önce "Fatih’te Sanat Var" mottosuyla yola çıktıklarını anımsatarak, "Birlikte çalıştığımız öğrencilerimize Güzel Sanatlar Akademisi düzeyinde sanat eğitimi veriyor ve her yıl farklı temalarla ciddi sergiler gerçekleştiriyoruz." şeklinde konuştu.

Ergün Turan, ziyaret anısına Çakır'a Ahmet Yakupoğlu’nun İstanbul ve Anadolu isimli kitaplarını hediye etti.

