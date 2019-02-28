AK Parti Genel Başkan Yardımcısı: 15 Temmuz'un zemini hazırlayan 28 Şubat’tır

İSTANBUL,(DHA)- 28 Şubat Postmodern Darbesi’nin 22'inci yılında Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen panelde 28 Şubat’ın perde arkası ve bugüne yansımaları konuşuldu. Kendisi de darbe mağduru olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Leyla Şahin Usta, “28 Şubat davasında yargılanan paşaların 15 Temmuz’la ilgili de yargılanması gerekir. 15 Temmuz darbesinin yapılabilmesi için zemini hazırlayan onlardı. Şehitlerimizin de hesabının sorulması gerekir. Bunu bile bile yaptılar bundan adım gibi eminim” dedi.

Türkiye’nin tarihine kara bir leke olarak geçen 28 Şubat Postmodern Darbesi’nin 22'inci yılı sebebiyle Bağcılar Belediyesi ve Bağcılar İmam Hatip Okulları Mezun ve Mensupları Derneği (BAGİMDER) tarafından bir panel düzenlendi.

Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa dönemin tanıkları, mağdurları ve gençler katıldı.

"ÜZERİMİZE NE DÜŞÜYORSA FİKİR SAHİBİ OLMAK DURUMUNDAYIZ"

Programın moderatörlüğünü yapan Gazeteci-Yazar Ekrem Kızıltaş, “Ben de 28 Şubat mağduruyum. O dönemlerde Milli Gazete’nin başındaydım. Özel hayatımın yanında gazetenin sorumlusu olarak da mağduriyet yaşadım. Biz bugün bu anlatılanlardan ders çıkarmak ve bir daha Türkiye’nin aynı durumlara düşmemesi için gereken her neyse onu yapmak zorundayız. Bu konuda üzerimize ne düşüyorsa fikir sahibi olmak durumundayız” ifadelerini kullandıktan sonra sözü panelistlere bıraktı.