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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı: 15 Temmuz'un zemini hazırlayan 28 Şubat’tır

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 12:06 | Son Güncelleme

28 Şubat Postmodern Darbesi’nin 22'inci yılında Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen panelde 28 Şubat’ın perde arkası ve bugüne yansımaları konuşuldu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı: 15 Temmuz'un zemini hazırlayan 28 Şubat’tır

İSTANBUL,(DHA)- 28 Şubat Postmodern Darbesi’nin 22'inci yılında Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen panelde 28 Şubat’ın perde arkası ve bugüne yansımaları konuşuldu. Kendisi de darbe mağduru olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Leyla Şahin Usta, “28 Şubat davasında yargılanan paşaların 15 Temmuz’la ilgili de yargılanması gerekir. 15 Temmuz darbesinin yapılabilmesi için zemini hazırlayan onlardı. Şehitlerimizin de hesabının sorulması gerekir. Bunu bile bile yaptılar bundan adım gibi eminim” dedi.

Türkiye’nin tarihine kara bir leke olarak geçen 28 Şubat Postmodern Darbesi’nin 22'inci yılı sebebiyle Bağcılar Belediyesi ve Bağcılar İmam Hatip Okulları Mezun ve Mensupları Derneği (BAGİMDER) tarafından bir panel düzenlendi.

Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa dönemin tanıkları, mağdurları ve gençler katıldı.

"ÜZERİMİZE NE DÜŞÜYORSA FİKİR SAHİBİ OLMAK DURUMUNDAYIZ"

Programın moderatörlüğünü yapan Gazeteci-Yazar Ekrem Kızıltaş, “Ben de 28 Şubat mağduruyum. O dönemlerde Milli Gazete’nin başındaydım. Özel hayatımın yanında gazetenin sorumlusu olarak da mağduriyet yaşadım. Biz bugün bu anlatılanlardan ders çıkarmak ve bir daha Türkiye’nin aynı durumlara düşmemesi için gereken her neyse onu yapmak zorundayız. Bu konuda üzerimize ne düşüyorsa fikir sahibi olmak durumundayız” ifadelerini kullandıktan sonra sözü panelistlere bıraktı.

"ŞEHİTLERİMİZİNDE HESABININ SORULMASI GEREKİR"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Konya Milletvekili Dr. Leyla Şahin Usta, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencisiyken tanıştığı darbeyle ilgili olarak şunları söyledi: “Beşinci sınıfta bir öğrenciyken bir anda kendimi Devlet Güvenlik Mahkemesi’nde devleti bölmek ve irticacı olmakla suçlanıp idamla yargılanan bir kişi olarak buldum. Yaşanan acılar ve bedeller var ama haklı olduğumuz için bu darbenin başarılmasına izin vermedik. İzlerini temizlemek için de hala uğraşıyoruz” dedi.

Kendisi gibi başörtülü kızların okuldan atılırken FETÖ’cü kızların başını açıp okula gittiğini belirten Usta, “Onlar ilerlediler, yargıda iyi yerlere getirildiler ve önemli makamlar verildi” dedi. Usta, 28 Şubat ile 15 Temmuz arasında kurduğu bağı şöyle açıkladı: “28 Şubat davasında yargılanan paşaların 15 Temmuz’la ilgili de yargılanması gerekir. 15 Temmuz darbesinin yapılabilmesi için zemini hazırlayan onlardı. Şehitlerimizin de hesabının sorulması gerekir. Bunu bile bile yaptılar bundan adım gibi eminim” şeklinde konuştu.

"İSLAM’I YAŞAM ALANINDAN SİLMEYE ÇALIŞTILAR"

28 Şubat’ın 1990’da başladığını belirten Avukat Cüneyt Toraman ise “28 Şubat darbesi küresel bir darbedir. Bu darbe dünyadaki bütün Müslümanlara yönelik bir savaş ilanıdır. İslam’ı yaşam alanından silmeye çalıştılar. Bu amaçla yapıldı. 28 Şubat darbesininEn az 24 milyon mağduru var” ifadelerini kullandı.

"BU ÜLKE İNŞALLAH O DÖNEMLERİ BİR DAHA DA GÖRMEYECEK"

Programda konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Türk siyasi tarihinde yönetimleri getirenlerin ve götürenlerin bir usulü olarak yapılan bir darbeydi. Her dönemi kendine göre planlayanlar, Sağcı-solcu, Türk-Kürt ve Sünni-Alevi çatışmasıyla farklı bir noktaya bu işi götüreceklerdi. Rabbime hamdolsun ki ülkemizde buna müsaade edilmedi. Bu ülke inşallah o dönemleri bir daha da görmeyecek” dedi.

Program sonunda katılımcılar, kültür merkezinde açılan Dönemin Gazete Manşetleri Sergisi ve Prof. Dr. Necmettin Erbakan Sergisi’ni gezdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı: 15 Temmuz'un zemini hazırlayan 28 Şubat’tırAK Parti Genel Başkan Yardımcısı: 15 Temmuz'un zemini hazırlayan 28 Şubat’tır

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