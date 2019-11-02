AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan: "Sıfır Atık, en büyük çevre projesi"

Çiğdem Karaaslan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, ülke genelinde yürütülen çevre projelerine değinerek "Sıfır Atık Projesi Türkiye'de bugüne kadar gerçekleştirilmiş en büyük çevre projelerinden biridir. Dünya artık sinyal vermekte, hatta sinyali de çok güçlü vermekte. Dolayısıyla buna duyarsız kalmayacağız. Sadece atık yönetimini kapsamayan bizim bütün alışkanlıklarımızı değiştirmemizi gerektiren bir bakış açısını da temsil ediyor." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Sıfır Atık Projesi Türkiye’de bugüne kadar gerçekleştirilmiş en büyük çevre projelerinden biridir. Dünya artık sinyal vermekte, hatta sinyali de çok güçlü vermekte. Dolayısıyla buna duyarsız kalmayacağız." dedi.

Karaaslan, Emine Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen projenin, bütün kamu kurum ve kuruluşlarında hayata geçmeye başladığını belirterek projenin şehirlere yansımalarını görmeye başladıklarını dile getirdi. Proje kapsamında ülkede 3 pilot il seçildiğini anımsatan Karaaslan, "Türkiye'de örnek teşkil edecek bir uygulamayı hayata geçireceğiz. Gelecek nesillerden emanet aldığımız değerlerimizi, geleceğe de bırakabileceğimiz bir koruma anlayışıyla ileriye bırakmak durumundayız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de örnek bir çalışmayı da hayata geçireceklerini anlatan Karaaslan, çevre konusuna çok önem verdiklerini ve 11 Kasım'da 11 milyon fidanı toprakla buluşturacaklarını aktardı.

AK Parti olarak bütün belediye ve teşkilatla bu fidan kampanyasının önemli parçası olmayı hedeflediklerini söyleyen Karaaslan, "Dünya çapında hatta literatüre girecek bir çalışma. Böylesi büyük bir ağaçlandırma kampanyasında bütün vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Diktiğimiz her bir fidanı gelecek nesiler açısından bir değeri ve önemi var. Türkiye ormanlaşmasını arttıran sayılı ülkeler arasında yer alıyor. Biz bunu çok daha üst bir limite getireceğiz.'' diye konuştu.

Samsun'da yapımı devam eden millet bahçesinin tamamlanma aşamasına geldiğine işaret eden Karaaslan, projenin en kısa süre içinde açılışını gerçekleştireceklerini kaydetti.

Karaaslan'a ziyaretlerinde Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu ile partililer eşlik etti.

