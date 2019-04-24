AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ:

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tunç Soyer ile ilgili bazı soru işaretlerini seçim kampanyası döneminde kamuoyu ile paylaştığını belirterek, "KHK'den ihraç edilenler FETÖ'cü ve PKK'lılar... İçlerinde yanlış olanlar varsa OHAL Komisyonu düzeltiyor. Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ilk icraat olarak 'bunları büyükşehirde zabıta olarak alacağım' şeklindeki ifadesinin, kafamdaki soru işaretlerini devam ettiren bir özelliği var." dedi.
AK Parti İl Başkanlığına atanan Kerem Ali Sürekli'ye hayırlı olsun ziyaretine bulunan Dağ, burada düzenlediği basın toplantısında, önlerinde seçimsiz bir 4,5 yıl olduğunu, bu sürede yeni oluşan sosyolojiye göre çalışmalarını yönlendireceklerini söyledi.
Yerel seçimlerin sonuçlarını değerlendirmeye devam ettiklerini belirten Dağ, AK Parti'ye İzmir'de verilen 1 milyon 38 bin oyun hakkını vermek için çalışacaklarını ifade etti.
İzmir'de bugüne kadar sürdürdükleri pozitif muhalefet görevinin daha iyisini hayata geçirmeleri gerektiğini kaydeden Dağ, merkez iktidar ile yerel iktidar arasındaki köprü vazifesini devam ettireceklerini dile getirdi.
- "Mazeret ortadan kalktı"
Cumhur İttifakı'nın Türkiye genelindeki oy oranının yüzde 52 olduğunu hatırlatan Dağ, şunları kaydetti:
"Ankara, İstanbul, Antalya sembolik anlamda önem arz ediyor. İstanbul'da süreç devam ediyor. İzmir ile ilgili ne zaman eleştiri ortaya koysak hep 'hükümet bize destek vermiyor' savunmasıyla karşı karşıya kaldık. Gerçek değil. Vatandaş menfaatine ne varsa, ön açma konusunda ne yapılması gerekiyorsa yaptık. Ama bu saatten sonra bu mazeret ortadan kalktı. Şu anda CHP'nin yönetme noktasında olacağı büyükşehirlerin toplam bütçesi neredeyse kabinenin yarı bakanlığından daha fazlasına tekabül eder. Bu saatten sonra siyasi rakiplerin bu konuda bir ifadesi söz konusu olursa, ellerinde önemli bir imkan olduğunu hatırlatırız."
AK Parti'nin İzmir'de bazı ilçeleri kaybetmesine ilişkin soru üzerine Dağ, bu konuda çalışma yürüttüklerini ve ilçe ilçe masaya yatırdıklarını dile getirdi.
Bu seçim çok farklı olduğuna işaret eden Dağ, "İki partili bir seçime gittik. Bir yerde CHP, bir yerde AK Parti görünürde. Bazı yerlerde İYİ Parti ya da MHP. Bugün CHP'den kazananlar 'tarihi rekor kırdık' diyor. Hem kendinden önceki başkanlara hem de HDP ve İYİ Parti teşkilatlarına haksızlık ediyorlar." ifadelerini kullandı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tunç Soyer'i tebrik edip etmediğiyle ilgili soru üzerine Dağ, henüz kendisini aramadığını ifade etti.
Dağ, konuşmasını şöyle tamamladı:
"Soyer ile ilgili bazı soru işaretlerini seçim kampanyası döneminde kamuoyu ile paylaşmıştım. Seçimden sonra bu açıklamaları teyit edecek bir hamle geldi. KHK'den ihraç edilenler FETÖ'cü ve PKK'lılar... İçlerinde yanlış olanlar varsa OHAL Komisyonu düzeltiyor. Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ilk icraat olarak 'bunları büyükşehirde zabıta olarak alacağım' şeklindeki ifadesinin, kafamdaki soru işaretlerini devam ettiren bir özelliği var. Bu konuda reddeden açıklaması olmadı."