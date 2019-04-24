AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ:

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tunç Soyer ile ilgili bazı soru işaretlerini seçim kampanyası döneminde kamuoyu ile paylaştığını belirterek, "KHK'den ihraç edilenler FETÖ'cü ve PKK'lılar... İçlerinde yanlış olanlar varsa OHAL Komisyonu düzeltiyor. Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ilk icraat olarak 'bunları büyükşehirde zabıta olarak alacağım' şeklindeki ifadesinin, kafamdaki soru işaretlerini devam ettiren bir özelliği var." dedi.

AK Parti İl Başkanlığına atanan Kerem Ali Sürekli'ye hayırlı olsun ziyaretine bulunan Dağ, burada düzenlediği basın toplantısında, önlerinde seçimsiz bir 4,5 yıl olduğunu, bu sürede yeni oluşan sosyolojiye göre çalışmalarını yönlendireceklerini söyledi.

Yerel seçimlerin sonuçlarını değerlendirmeye devam ettiklerini belirten Dağ, AK Parti'ye İzmir'de verilen 1 milyon 38 bin oyun hakkını vermek için çalışacaklarını ifade etti.

İzmir'de bugüne kadar sürdürdükleri pozitif muhalefet görevinin daha iyisini hayata geçirmeleri gerektiğini kaydeden Dağ, merkez iktidar ile yerel iktidar arasındaki köprü vazifesini devam ettireceklerini dile getirdi.