AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Bomba ihbarı durumu söz konusu değildir

AK Parti Genel Merkezi'nde bomba ihbarı yapıldığı ve binanın boşaltıldığı iddialarının sosyal medyada yayılmasının ardından Hamza Dağ'dan açıklama geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ Twitter'dan yaptığı açıklamada "Rutin güvenlik tedbiri gerekçesiyle yalnızca balkon konuşmasının yapılacağı ikinci katta arama gerçekleşmektedir. Bazı basın kuruluşlarında ifade edildiği gibi bir bomba ihbarı durumu söz konusu değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.

Rutin güvenlik tedbiri gerekçesiyle yalnızca balkon konuşmasının yapılacağı ikinci katta arama gerçekleşmektedir. Bazı basın kuruluşlarında ifade edildiği gibi bir bomba ihbarı durumu söz konusu değildir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. — HAMZA DAĞ (@avhamzadag) May 14, 2023



