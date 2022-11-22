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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Vatansever CHP’liler, CHP’ye sahip çıksın!

22.11.2022 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Yayıncılar Derneği'nin (AYD) düzenlediği Anadolu Buluşmaları programına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Pençe-Kılıç Hava Harekatı’na sessiz kalan Kılıçdaroğlu’nu eleştirerek, “Burada vatansever CHP'lilere görev düşüyor. Vatansever CHP'liler ele geçirilmiş olan Cumhuriyet Halk Partisi’ni, kendi partilerini demokratik yollarla seçimle tekrar ele geçirirlerse, bu hem CHP’ye fayda sağlamış olur hem ülkeye fayda sağlamış olur.” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) tarafından geleneksel hale gelen Anadolu Buluşmaları programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

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“BİZ TERÖRLE MÜCADELE EDERKEN BİRİLERİ BOŞ DURMUYOR”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, “Zaten bir süredir Cumhurbaşkanımız ‘Bir gece ansızın gelebiliriz’ diye Suriye'nin kuzeyinde terör devleti kurulmasına dair uluslararası güçlerin yapmaya çalıştığı projeye çok net bir durum ortaya konulmuştu. Bu noktada baktığımız zaman sadece CHP'den değil Altılı Masa’dan sadece bir partiden destek mesajı geldi, İYİ Parti’den. Onun dışında hiçbir siyasi partiden destek mesajı gelmedi. Dün CHP Parti Sözcüsü de çok cılız bir şekilde bir süreç ortaya koymuş oldu. Terörle mücadelenin biz topyekün birlik ve beraberlik içinde yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Tabii ki son dönemde ciddi mücadeleler verildi. Bitti diyemeyiz ama biz bu mücadeleyi etkin bir şekilde yerinde kaynağında yaparken birileri tabii ki boş durmuyor. Onları yöneten Uluslararası birtakım yapılar hem de terörden 40 yıldan bu yana birtakım netice uman çevreler, bunların devamı noktasında çalışmalar yapıyorlar” diye konuştu.

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“VATANSEVER CHP’LİLERE İŞ DÜŞÜYOR”

CHP’nin Suriye’ye yapılan hava harekatında sessiz kalmasına tepki gösteren Hamza Dağ, “HDP'nin tavrına milletimiz alıştı. Alışkan diye değil de tahmin ediyor. HDP'nin siyasi varlığı noktasında, PKK'nın sözcülüğünün dışına çıkması gerekiyor. Ama CHP'nin gelmiş olduğu pozisyon asıl sorgulanan. CHP’nin gazeteciler raporu olarak ifade etmiş oldukları rapordaki birçok kişinin terör örgütü o zaman da üyesi bugün de elinde silahla dağda görüntüler verdiğini görüyoruz. CHP'nin üst tarafının terörün yanında saf tuttuğunu görüyoruz. Diğer konu tezkere. Tezkerede Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye'deki bu terör yapılanmasını ortadan kaldırmak için yapmış olduğu mücadeleye Cumhuriyet Halk Partisi ne yazık ki hayır oyu vermiştir. CHP o zamanki tezkereye de Suriye'ye herhangi bir harekat olmasın hatta Suriye'de bulunan unsurlar geri dönsün diye hayır oyu vermişti. Şimdi de en son hava harekatı başladıktan sonra yaklaşık 2-3 gün sonra çok cılız hiç kimseye temas etmeyecek bir şekilde açıklamayla geçiştirilmiş. Burada vatansever CHP'lilere görev düşüyor. Vatansever CHP'liler ele geçirilmiş olan Cumhuriyet Halk Partisi’ni, kendi partilerini demokratik yollarla seçimle tekrar ele geçirirlerse, bu hem CHP’ye fayda sağlamış olur hem ülkeye fayda sağlamış olur” ifadelerini kullandı.

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