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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Bolu'da

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.03.2019 22:50 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: - "Nükleer santralleri kurmaya başladık, iki tane nükleer santrali devreye soktuğumuz gün Türkiye'nin elektriğinin yüzde 30'unu karşılayacak, 7,4 milyar dolar paramız dışarıya gitmeyecek"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Nükleer santralleri kurmaya başladık, iki tane nükleer santrali devreye soktuğumuz gün Türkiye'nin elektriğinin yüzde 30'unu karşılayacak, 7,4 milyar dolar paramız dışarıya gitmeyecek." dedi.

Yavuz, partisinin Bolu İl Başkanlığı tarafından kent merkezinde bir otelde düzenlenen "Vefanı Göster Sandığa Sahip Çık" etkinliğinde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin sıradan bir parti olmadığını söyledi.

Sakarya'da karşılaştığı ve AK Parti milletvekili olduğunu söylediği yaşlı bir kadının, ellerini havaya açarak, "Ya Rabbim beni Tayyip'imin yaşamadığı dünyada yaşatma" dediğini anlatan Yavuz, "Teyzeciğim niye böyle diyorsun? Böyle deme dedim. Dedi ki, 'Ben yalnız bir kadınım, hep el alemin eline bakarak geçirdim bunca zamanımı. Ama Tayyip'im geldi beni başkalarının eline bakmaktan kurtardı. Yani beni maaşa bağladı' dedi." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin geçmişte darbeler yaşadığını hatırlatan Yavuz, şunları kaydetti:

"Ve deniyordu ki 'İç Hizmet Kanunu'nun 35'inci maddesi orada durduğu sürece bu bizim hakkımız' deniyordu. Ve ona dokunmayı bırakın, değişiminden kimse bahsedemiyor, dokunan adeta ipe çekiliyordu. Ama o da değişti hamdolsun. 1980 ihtilalinde 650 bin kişi gözaltına alındı. 240 bin kişi yargılandı, 517 kişi idama mahkum edildi, 50 kişi 'bir sağdan, bir soldan' diyerek ipe çekildi. İşte bütün bunlar yapılırken hep 'İç Hizmet Kanunu'nun 35'inci maddesi' dendi. Hamdolsun Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eliyle o da değişti. Biz şimdi Sayın Cumhurbaşkanımıza ne kadar teşekkür etsek azdır."

Yavuz, Türkiye'de devasa hizmetlerin AK Parti iktidarı eliyle hayata geçirildiğini ve bundan sonra da hizmetlere devam edileceğini söyledi.

Hayali bile kurulamayan yatırımların gerçekleştirildiğini kaydeden Yavuz, "Bunlardan bir tanesinden bahsedeyim; nükleer santraller. Nükleer santralleri kurmaya başladık, iki tane nükleer santrali devreye soktuğumuz gün Türkiye'nin elektriğinin yüzde 30'unu karşılayacak, 7,4 milyar dolar paramız dışarıya gitmeyecek. Recep Tayyip Erdoğan sayesinde Türkiye'nin önü açıldı, daha da açılacak. Büyüdük daha da büyüyeceğiz. Prangaları bir bir kırdık ve kırmaya da devam ediyoruz Allah'ın izniyle." ifadelerini kullandı.

Düzenlenen etkinliğe, AK Parti Bolu Milletvekilleri Fehmi Küpçü ve Arzu Aydın, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin ile AK Parti ve MHP'liler katıldı.

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