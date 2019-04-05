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AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI YAVUZ: LEHİMİZE YAZILAN OY MİKTARI 13 BİN 969'DUR

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 20:23 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL DHA AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Düzetmeler sonucu AK Parti lehine yazılan oy miktarı 11 bin 109 demiştik dün.

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL DHA
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Düzetmeler sonucu AK Parti lehine yazılan oy miktarı 11 bin 109 demiştik dün. Bugün itibarıyla 13 bin 969'dur. Uğraşımız devam edecek. Çalışmalarımız devam edecek. Göreceksiniz çok daha farklı rakamlara ulaşmış olacağız." dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında oy sayımına ilişkin açıklama yaparak, son durumla ilgili veri paylaştı.
Yavuz, "Şu anda İstanbul'un 4 ilçesinde ilçe seçim kurulu kararları sonucu oyların tamamı sayılıyor. Bunlar Çatalca, Silivri, Maltepe ve Çekmeköy. İki ilçemizde de sadece birer seçim kurulunda oyların tamamı sayılıyor. Kartal'ın ikinci ilçe seçim kurulunda ve Ataşehir'in ikini ilçe seçim kurulunda da oyların tamamı sayılıyor. Kalan 33 ilçede sadece geçersiz oyların sayımı var. Ancak il seçim kurulu kararı gereğince maddi eksiklikler varsa torbada o durumda da torbanın tamamının sayım yoluna gidiliyor. Şu anda işleyen bir yargı süreci var. Propaganda süreci bitti. Seçim süreci de bitti. Sonrasında da yargı süreci başladı. Bu da bütün partilerin yasal hakkıdır. Her parti bu hakkı kullanıyor. Biz de bu hakkımızı kullanıyoruz. Bu hak son derece şeffaf ve son derece açık bir şekilde işliyor. Tün bu süreçler yargı gözetiminde yapılıyor. Aynı zamanda bu süreçleri işlerken her partinin temsilcisi de orada bulunuyor. Gözlemci olarak o sayıma katılıyor. Zaman zaman soruluyor. 'Seçimler 1 günde yapılıyor da bu iş niye bu kadar uzuyor?' Seçim günü 31 bin sandığın her birinde sandık kurulu vardı ve hepsini ayrı ayrı kişiler sayıyordu. Oysa şimdi bu işi sandık kurulları değil, seçim kurulları yapıyor. Bütün sandıkları, 700,800 sandığı tek bir kurul sayıyor. Onun için iş uzuyor. Bu kurullar YSK'nın görüşüne de bağlı olarak yine her partinin temsilcisi bulunmak suretiyle arttırılabiliyor. Ama kurullar sınırlı olunca ve sandık sayısı fazla olunca sürede böyle uzamış oluyor." dedi.

"SONUÇ NE İSE ONU KABULLENMEK HEPİMİZİN GÖREVİDİR"
Yavuz yapılan sayımlar sonucu aradaki farkın kapandığını belirterek, Biz ilk günden beri birtakım hata, suiistimal ve usülsüzlüklerin olduğundan bahsetmiştik. Süreç bizi haklı çıkarmaya devam ediyor. Hatta CHP bile artık kabul etmiş gibi gözüküyor. Her şey kamuoyunun karşısında cereyan ediyor. Bu 29 bin fark hiç kapanmaz denirken, şimdi elbette yanlışlıklar var ama 'biz yine de şu kadar oyla kazanırız'a geldi. Demek ki artık bir takım hataların olduğunu, birtakım usulsüzlüklerin olduğunu CHP'nin de kabul ettiği bir noktayı yaşıyoruz. Biz bugüne kadar sizleri hiç yanıltmadık. Kamuoyunu hiç yanıltmadık. Olanı söyledik. Dedik ki gerçek ortaya çıksın. Milli irade sonucu tam yansısın ve herkeste sonucu bilsin. Kabullensin. Kim hangi partiye oy vermişse o irade oraya kaydedilsin dedik. Başka hiçbir talebimiz olmadı. Yoksa elbette sonuç ne ise onu kabullenmek hepimizin görevidir. Tam bu noktada sizlere bir rakam vermek istiyorum ama önce dün verdiğim rakamı aktarayım. Dün demiştik ki 1 Nisandan itibaren itiraz sonucu ve ya maddi hata ile düzeltme sonucu Biz itiraz ediyoruz. Maddi hatayı buluyoruz. Seçim kurulları düzeltiyor. Ya da açılan sandıklar seçim kurulu gözetiminde, parti temsilcilerinin önünde yapılıyor. Kayda geçiyor. Bu şekilde düzetmeler sonucu AK Parti lehine yazılan oy miktarı 11 bin 109 demiştik dün. Bugün itibarıyla 13 bin 969'dur. Uğraşımız devam edecek. Çalışmalarımız devam edecek. Göreceksiniz çok daha farklı rakamlara ulaşmış olacağız." diye konuştu.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun aradaki farkla ilgili açıklaması sorulan Yavuz, "Ekrem İmamoğlu fark 29 bindir. Buradan asla aşağıya gelmez' demişti. Ne olduysa burada da o olacak. 2 bin küsur sandıktan bahsedebiliriz ancak açılan sandıkların miktarı da 3'te 1'i bile değil. O da geçersiz oylar. Tamamının sayımı ile ilgili olacak olanlar var ve bizim taleplerimiz olacak. Buradan baktığımızda açılan sandık miktarı ve kayda geçen sandık miktarı son derece az diyebiliriz. Oran olarak çok düşük açıkçası." dedi.

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-Yavuz'un açıklamaları

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