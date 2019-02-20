AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI YILMAZ: İSTİKRARI BOZMAYA DÖNÜK BİR ÇABA VAR

İSTANBUL, (DHA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Cumhur İttifakı, çok şeffaf bir şekilde ortaya konmuş bir ittifak. Cumhur İttifakı halkın önünde her şeyiyle tartışılan şeffaf ve değerleri belli bir ittifak. Karşı tarafa baktığınızda böyle bir şey görmek mümkün değil. 4 Parti var, CHP, İYİ Parti, HDP ve Saadet Partisi. Bunlar birbirine benzemez, zıt politikalar ifade eden ve aslında bırakın azami ya da asgari, doğru düzgün müştereği olmayan partiler ama bir araya gelmiş durumdalar. İstikrar sağlamaya yönelik değil istikrarı bozmaya dönük bir çaba var" dedi.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) Halkalı Kampüsü'nde düzenlenen seminere konuşmacı olarak katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler konulu bir sunum yaptı. Cevdet Yılmaz sunumunda, Türkiye'nin bölgesel sorunlara ve zorluklara karşı bakış açışı ve rolünü anlattı.

"16 YILDA DIŞ POLİTİKA DA DEMOKRATİKLEŞTİ"

Seminer sonrasında gündeme ilişkin soruları cevaplayan Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin, AK Parti döneminde, sadece içeride demokratikleşmeyi sağlamakla kalmadığını, dış ilişkilerini de demokratikleştirdiğini söyledi. Yılmaz, "Türkiye son 16 yılda AK Parti döneminde sadece içeride demokratikleşmeyi sağlamakla kalmadı, dış ilişkilerini de demokratikleştirdi. Eskisinden çok daha fazla milletin değerleri, beklentileri, katkısı dış politikayı etkiliyor. Türkiye'nin genel demokratikleşme süreci içerisinde dış politikanın da demokratikleştiğini görüyoruz" dedi.